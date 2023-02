Maite Perroni, de RBD, será madre de una niña ¿cuántos meses tiene?

Maite Perroni inició el 2023 anunciando una de sus alegrías más grandes. “Andrés y Maite, dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡Van a ser papá y mamá!”, escribió la cantante y actriz de 39 años a través de un curioso video publicado en la celebración del ‘Día de reyes’.

Te puede interesar: Maite Perroni: edad, esposo, participación en RBD y qué pasó con William Levy

La noticia llegó tres meses después de que se casara, el 8 de octubre, con el productor Andrés Tovar en Valle de Bravo, México. La boda llamó la atención por reunir a varios protagonista de Rebelde, novela en la que participaron hace 19 años. Anahí, Christián Chávez y Christopher Uckermann cantaron unas de las canciones más famosas de RBD en la fiesta.

Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Angelique Boyer se reencontraron en la boda de Maite Perroni y recordaron algunas canciones de ‘RBD’. Foto: Instagram

Maite Perroni mostró su embarazo

Hace unos días, mientras la agrupación sigue agotando las boletas de su gira de reencuentro en países como México, Brasil y Colombia, Maite Perroni mostró por primera vez su barriguita. Por medio de una exclusiva para la revista Caras, la actriz posó junto a su esposo y su avanzado embarazo. En la entrevista aclaró muchas dudas sobre su bebé y reveló que tendría una niña, “será muy amada, consentida, apapachada. Tenemos algunos nombres pensados, vamos a esperar para ver cuál será el oficial”, contaron.

Más sobre RBD: RBD: Estas son las parejas de los integrantes de la banda de ‘Rebelde’ Los integrantes de RBD, protagonistas de ‘Rebelde’, siguen apostándole al amor, el matrimonio y los hijos. Leer más RBD: Estas son las parejas de los integrantes de la banda de ‘Rebelde’ Fotos: así lucen los RBD, 18 después de estrenarse la novela ‘Rebelde’ Así cambiaron físicamente Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez con el paso de los años desde que RBD se separó. Vea más Fotos: así lucen los RBD, 18 después de estrenarse la novela ‘Rebelde’

Maite se enteró del embarazo poco antes de llegar al altar con el productor. “Al día siguiente de la prueba del vestido de novia empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada’”, relató, al día siguiente se hizo una prueba y le dio la razón a su amigo. Para ese momento tenía dos semanas de gestación.

Vea también: Video: Kimberly Reyes confesó la razón de su divorcio de Federico Severini

¿Cuántos meses de embarazo tiene Maite Perroni?

Abril sería el mes en el que la mexicana daría a luz a su primogénita, pues según su relato y las fotos, ya estaría llegando a su séptimo mes de gestación. “Fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, confesó.