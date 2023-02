Video: Kimberly Reyes confesó la razón de su divorcio de Federico Severini

En el 2016, Kimberly Reyes se casó con Federico Severini en una ceremonia civil en Las Vegas. Dos años después, en el 2018, la pareja celebró una segunda boda en la iglesia de Santo Toribio, en Cartagena. Después de cuatro años de matrimonio, a finales de la pandemia del 2020, se comenzó a especular sobre una crisis matrimonial y posible separación entre ellos.

Te puede interesar: Foto: Chyno Miranda y Nacho se reencuentran ¿nueva música?

En su momento, la barranquillera de 34 años aceptó que no se encontraba en el mejor momento de su matrimonio, y a pesar de sus intentos por solucionarlo, terminó confirmando su separación en febrero del 2021. Sin embargo, siempre recalcó que quedaron en buenos términos. “Todo está bien, somos amigos, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, todo ha sido súper sano, súper amigable, sencillamente, decidimos dejar las cosas así; hicimos todo lo que se pudo, hoy en día lo más bonito que podemos decir es que tenemos un concepto muy bonito de ambos, que seremos siempre grandes amigos y nos llevaremos en el corazón”, contó en redes sociales.

Kimberly Reyes y Federico Severini se casaron hace tres años en Cartagena. Foto: Instagram

Kimberly Reyes habló sobre su divorcio

Hasta el momento, la actriz y presentadora no había revelado muchos detalles sobre su separación, lo último que había dicho, en junio del 2022, es que ya había firmado los papeles de divorcio. Sin embargo, hace unos días volvió a recordar el duro proceso que atravesó hace más de un año y negó rumores sobre algunas razones que la llevó a tomar la decisión.

Vea también: ‘La Descarga’: Marbelle y un participante se besaron durante su presentación

Kimberly, recordada por sus participaciones en Diomedes, el Cacique de La Junta, Sin senos si hay paraíso y Loquito por ti, fue invitada al podcast del creador de contenido conocido como ‘El Gatales’ donde, durante unos minutos de la entrevista, habló sobre su exesposo. “Yo creo que para que un matrimonio se acabe tienen que pasar muchas cosas, y no, no fueron cachos, no fue infidelidad, no fue que se me perdió, no fue que yo lo encontré, todo eso que inventaron es mentira. Realmente no pasó y lo voy a defender a capa y espada hasta la muerte, Fede es un tipazo, hoy en día tenemos buena relación y fue por eso, porque en el momento en que nos empezamos a dar cuenta que teníamos nortes completamente distintos, formas de apreciar la relación, que eran muy diferentes para ese momento, pues yo me sentí en la obligación de decir ‘no me estoy sintiendo bien’ y de verdad que ya sentía que a partir de ahí era que podían empezar a pasar cosas feas en al relación, que nos faltáramos al respeto, la gente decide desgastarse e irse al extremo y peor, terminan más dolidos. Yo creo que valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener ese recuerdo bonito de lo que fuimos como pareja, ya las cosas no estaban funcionando y el amor se había transformado en otra cosa, él y yo merecemos la oportunidad de ser felices ”. dijo y agregó que primero, intentaron ir a terapia de pareja.