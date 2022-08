Maleja del ‘Desafío’, sobre su relación abierta con su esposo: “no es mi dueño”

Maira Alejandra Sánchez, conocida como Maleja, ganó fama y reconocimiento gracias a su participación en el Desafío The Box. Aunque no alcanzó a llegar a la final, sí se caracterizó por ser una de las deportistas más fuertes.

Cuando estaba en el reality, reveló su duro pasado con las drogas y, además, habló acerca de su relación abierta con su esposo, quien la apoya en su trabajo como WebCam, el mismo que realizaba antes de llegar a la competencia.

Maleja, exparticipante del Desafío The Box, hizo varias confesiones de su vida privada con su prometido Fernando Quintana Álvarez. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Maleja del ‘Desafío The Box’, revela detalles de su relación abierta

De acuerdo con unas declaraciones que brindó hace unas semanas en charla con Valkiria, la ganadora del Desafío The Box, la relación con su esposo es muy honesta porque se tienen la confianza suficiente para no ocultarse ningún detalle de sus vidas. “Ojalá toda la gente tuviera la honestidad de decirle a su pareja que equis persona le parece atractiva y todo bien, que no pase nada. Así tendrían la libertad de que, si el día de mañana no desea estar con su pareja, pues terminan y ya. Si yo un día quiero salir con un chico y quiero conocerlo, no pasa nada. La pareja tiene la seguridad y la confianza suficiente de que el amor que hay es tan fuerte que no importa la cantidad de personas que conozca, esa persona siempre decide estar ahí”.

Enseguida, confesó que lleva seis años conviviendo con su prometido Fernando Quintana, y que, hasta el momento, ninguno de los dos ha sido infiel. “Yo soy feliz con mi esposo y siento que lo que tengo con él, no lo voy a conseguir con nadie más. Nosotros llevamos seis años de relación y a pesar de tener libertad, yo jamás he sentido la necesidad de ir a buscar a alguien más. Lo mismo él. Creemos que cuando las cosas son prohibidas provocan más. Como nosotros no tenemos nada prohibido, no pasa nada”, dijo.

Pese a la libertad en su relación, Maleja reveló que sí hay ciertos límites para conservar su amor. “No porque yo tenga una relación abierta significa que yo vaya a salir con todo el mundo, o cualquier persona me pueda pretender. Él es mi esposo, no mi dueño y tampoco es mi propiedad”, concluyó.

¿Quién es el esposo de Maleja, exconcursante del ‘Desafío The Box’?

En uno de los últimos capítulos en los que estuvo la deportista, apareció su esposo. Se llama José Fernando Quintana y, aunque no se conocen muchos detalles de su vida porque en redes sociales Maleja no suele publicar mucho contenido sobre él, se pudo conocer que es un hombre muy sereno y que apoya incondicionalmente a su esposa en su trabajo. De hecho, es él quien le ayuda a realizar el contenido para adultos de la deportista.