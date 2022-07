¿Quién es el esposo de Maleja del ‘Desafío The Box 2022’?

Maira Alejandra Sánchez, mejor conocida como Maleja, ha sido una de las concursantes más polémicas de esta temporada del Desafío The Box. Sobre su vida privada, se conoce que vivió algunos años en la calle y cayó en la adicción a las drogas.

Además de deportista, Maleja también se ha desempeñado como modelo webcam. “Cuando me empecé a rehabilitar no encontraba un camino, entonces en ese tiempo mi cuñado y mi hermana pusieron un estudio de modelos webcam y en un principio fui a hacerle fotos a las chicas que, generalmente tenían muchas necesidades, pero yo veía que les iba muy bien, así que le dije a mi hermana que lo quería intentar y me apoyó”, contó en uno de los episodios del programa.

La participante del Desafío reveló que al principio no fue fácil incursionar en el mundo del contenido para adultos. “Lanzarme frente a una cámara por primera vez desnuda, fue una locura. La gente me decía cosas, gente de otras partes del mundo, con otras creencias y gustos. Yo me hice bilingüe por eso, a pesar de que odiaba el inglés”.

¿Quién es el esposo de Maleja?

La concursante de 28 años, no ha revelado la identidad de su esposo; sin embargo, sí ha dicho que es una de las personas que más la apoyan en su faceta como modelo.

Durante su paso por el Desafío The Box, Maleja ha revelado varios detalles de su vida privada, entre ellos, cómo su esposo le ayuda a crear el contenido erótico para publicar. “Cuando empezamos a salir juntos, yo le dije mi profesión y toda la cosa. Yo le dije como: ‘yo tengo cámara, podemos hacer contenido entre los dos, tú me puedes grabar a mí, me puedes hacer fotos, absolutamente todo’ y él me dijo de una y nos empezó súper bien. Todo el contenido lo hacemos juntos, él es el que graba, edita, sube, hace; pero, participación física como tal en los videos y fotos es como del 1% de todo el contenido. Es muy bacano, nosotros tenemos una relación muy chévere”.

Al parecer, él se dedica a la fotografía y es habrían conocido mientras estudiaban cine y televisión.

