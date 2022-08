Maleja del ‘Desafío The Box’ aclaró por qué le hizo desplante a Tarzán

El Desafío The Box terminó hace más de un mes, pero aún sigue siendo tema de conversación. Algunos de sus exparticipantes han estado muy activos en sus redes sociales y muchos de ellos, siguen cultivando una gran amistad.

Varios de ellos continuaron con sus carreras en el deporte. Sin embargo, otros decidieron abrirse en nuevos caminos laborales. Tal es el caso de Tarzán, quien fue uno de los competidores más polémicos, y, aunque no quedó dentro del grupo de los finalistas, sí se perfiló desde el principio como uno de los favoritos.

Tarzán había invitado a Maleja, su excompañera del Desafío, a un evento para impulsar su carrera como cantante, pero no fue. Esto fue lo que pasó. Foto: Instagram Día a Día

El deportista reveló hace unas semanas que se lanzaría como cantante de rap. De hecho, ya dio a conocer su nueva canción titulada Yo no soy de aquí. El excapitán del equipo Alpha realizó un evento especial el pasado 21 y 22 de agosto para presentar su nuevo tema que tiene ritmos urbanos de la costa caribe colombiana, y también, unos toques de rap.

Tarzán invitó a Maleja Sánchez, pero ella no asistió

María Alejandra Sánchez también fue otra de las concursantes más comentadas del Desafío The Box. Actualmente se desempeña también como creadora de contenido para adultos.

Maleja había confirmado, a través de sus redes sociales, que acompañaría a su excompañero a ese evento que era tan importante para él. Sin embargo, la deportista no llegó a Chiriguaná, la tierra natal de Tarzán. Por eso, fue bastante criticada en redes sociales por los internautas y seguidores del reality.

Esta es la razón por la que Maleja no fue al evento de Tarzán

Maleja tuvo que salir a explicar el por qué le quedó mal a su compañero de reality. De acuerdo con lo que dijo, no hubo ninguna mala intención de fallarle a Tarzán, ni tampoco, de engañar a los asistentes que esperaban verla. “¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste a Chiriguaná, si ya habías anunciado que estarías allí?”, le escribieron en las redes a Maleja, a lo que ella respondió: “últimamente, he tenido muchos compromisos, se me han dado cosas maravillosas y Dios ha sido muy amable conmigo. Me han abierto puertas gigantes, que no puedo desaprovechar en este momento. Entonces, me comprometí y tenía que cumplirlo, sin embargo, estoy muy agradecida con todos los que hicieron este evento posible. Y con Tarzán, por su magnífica invitación, de corazón te deseo muchos éxitos en tu carrera musical, un abrazo gigante”, aseguró Maleja.

