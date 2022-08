Tarzán, del ‘Desafío The Box’, no se calló y respondió a quienes hablaron de él

Tarzán fue uno de los participantes más polémicos de la última temporada del Desafío The Box. Aunque se destacó por sus habilidades físicas, también lo hizo por las constantes polémicas que protagonizó en la Ciudad de las Cajas.

El excapitán del equipo Alpha del Desafío The Box, respondió los comentarios que sus excompañeros hicieron de él. Esto dijo. Foto: Instagram Día a Día

Debido a eso, el deportista salió del reality con una imagen poco favorable para muchos. Tanto, que hace unas semanas, varios de los exparticipantes se reunieron para realizar una gira, y no lo invitaron. Según ellos, porque a mucha gente no le cae bien. “La verdad, yo le comenté a ‘Tarzán’ por qué no lo podíamos invitar. Fue para que no se sintiera mal. Muchas personas dicen que ‘Tarzán’ no les cae bien. Entonces era para que no se sintiera mal”, dijo Moisés Sanmartin.

Tarzán respondió a quienes opinaron de él

El deportista que está enfocado en dar a conocer su faceta como cantante, respondió hace unas horas a un comentario que hicieron algunas de sus excompañeras. Daniela Camargo, Karina Rojas y Lina Durán, fueron cuestionadas por un usuario que les preguntó cómo les caía Tarzán. “¿Cómo se la llevan con Tarzán?”.

Daniela Camargo, respondió: “por mi parte me llevo muy bien con él, lo adoro”. Karina Rojas dijo “muy bien, lo quiero mucho”; y Lina Durán, aseguró: “yo le tengo mucho aprecio”.

El cesarense no se quedó callado y decidió contestarles en tono jocoso: “si es verdad consígneme un millón al neki… Mentiras jeje, las amo”.

La opinión de exparticipantes del Desafío sobre Tarzán y la respuesta del costeño pic.twitter.com/eR72wDQAsy — Ana (@PuraCensura) August 11, 2022

A los internautas les ha causado curiosidad ese tema porque durante la competencia, Tarzán tuvo algunos problemas de convivencia con sus compañeros y generaba tensión a la hora de competir. Sin embargo, desde el principio se perfiló como uno de los posibles ganadores de la competencia.