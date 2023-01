¿Mamá de Yailin, esposa de Anuel, es fan de Karol G? Esto dijo

Mientras Anuel AA y su esposa Yailin ‘La más viral’ esperan con ansias su primera hija en común, a quien llamarán Cattleya Gazmey Redman; la madre de la dominicana de 20 años reaccionó a quienes la critican por su tono de cabello. Wanda Díaz estaría luciendo una melena de color rojo, mismo que su hija Yailin tuvo hace unos meses y que también presume Karol G, ex de Anuel, en su look.

Durante una transmisión en vivo, la mujer reveló a sus 63 mil seguidores en Instagram varios detalles de su vida, desmintió rumores y hasta habló de su estilo. En los pocos ‘post’ que tiene en su usuario se ve una foto de su hija Yailin antes de quedar embarazada de Anuel AA. “Te deseo lo mejor del mundo mi nena k dios te ilumine siempre feliz cumple, te amo”, escribió junto a la imagen.

Yailin ‘la más viral’ publicó una foto en la clínica ante los rumores de que había dado a luz a su primogénita, fruto de su matrimonio con Anuel AA. Foto: Instagram

¿La mamá de Yailin, esposa de Anuel, habló sobre Karol G?

Su más reciente publicación también llamó la atención no solo por el color de cabello que presumió, sino por la canción que acompaña su video. La madre de Yailin se unió a los muchos usuarios de Internet que están bailando la pegajosa coreografía del más reciente éxito musical de Shakira con Bizarrap.

Específicamente, la mujer canta la parte donde la colombiana dice “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques”. En sus mismas redes, aclaró hace unos días que no se encontraba embarazada, como muchos seguidores especulaban.

Y por último, aseguró que la tienen “harta” con los ataques constates referentes a su tono rojo de cabello. Aunque no mencionó a Karol G, confesó que es libre de usar el color que quiera. “Ustedes saben que yo no hablo, yo no opino, yo no digo nada, todo mundo me acaba y yo no digo nada porque no soy así. Todo mundo me come y habla. Y ahora están con la peluca roja, yo me puedo poner cualquier peluca, roja, amarilla, verde, yo la compro con mi dinero”, aclaró.