Marc Anthony y Nadia Ferreira se casan este fin de semana: lo confirmó Salma Hayek

Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira siguen comprobando que treinta años de diferencia no son impedimento para enamorarse perdidamente e ir al altar para convertirse en marido y mujer. El cantante de salsa de 54 años y la ex reina de belleza de 23 se comprometieron en mayo del 2022 y se darían el ‘sí’ más rápido de lo pensado.

Hace unos días, los rumores de que la pareja adelantaría su boda se fortalecieron luego de que el periodista paraguayo Fredy Vera compartiera una foto de la supuesta invitación al festejo y hablara de un bebé en camino. “Nuestra Nadia Ferreira estaría embarazada, van a anunciar después de la boda confirmadísimo, serán dos días de farra el 28 y el 29. Los Beckham serán los padrinos de boda, toda la humildad. Me llegó de allegados a Nadia Ferreira. La fecha de la boda se apresuró a efectos que pueda lucir su figura antes de que su cuerpo empiece a cambiar de forma debido al bebé en gestación. Normalmente ‘El Churero’ no se equivoca nunca, modestia aparte”, dijo el paraguayo reafirmando los rumores.

Según seguidores de Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira, cada vez son más las señales que indican que la boda está por llegar. Foto: Instagram

Marc Anthony se casaría este fin de semana con Nadia Ferreira

Ahora, la actriz de Hollywood Salma Hayek habría confirmado uno de los rumores al asegurar su asistencia a la boda que se realizaría este sábado 28 de enero en Miami. El momento ocurrió durante la alfombra roja de su más reciente película Magic Mike junto a Channing Tatum. La mexicana de 56 años fue cuestionada sobre su presencia en la boda de Marc Anthony.

“¿Quién te contó? ¿Ya se sabe que Marc se casa? Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie”, expresó preocupada mientras la periodista de Despierta América trataba de tranquilizarla y asegurarle que ya se había conocido la licencia del matrimonio. “Mira, me quedó perfecta esta alfombra roja en Miami, justo a tiempo, entonces vamos a tener un muy buen fin de semana. A bailar salsa y ahí sí que se va a bailar salsa”, finalizó Salma.

Salma Hayek envió mensaje de apoyo a Shakira

Durante la misma entrevista, la actriz mexicana se declaró fan de la cantante colombiana Shakira y no dudó en mencionar la más reciente canción de la barranquillera junto a Bizarrap, que sus seguidores interpretaron como una fuerte ‘tiradera’ a su ex Gerard Piqué y su novia Clara Chía. “Me encanta la canción de Shakira. ¿Sabes? Si no nos valoran, hay que irnos”, dijo sin más detalle.