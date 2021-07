Marcelo Dos Santos: ¿a qué se dedica cuando no está en TV?

Te puede interesar: Luisa Fernanda W revela cómo fue su lucha contra la calvicie

Marcelo Dos Santos es un actor argentino que se ha destacado por su participación en importantes producciones colombianas. Estuvo 3 años alejado de la televisión, pero actualmente lo vemos en las pantallas del canal Caracol interpretando a Mike Rivera en la Reina del Flow 2 y, a su vez, en Café con aroma de mujer, personificando al padre de Lucía Sanclemente, la antagonista de la telenovela. En entrevista con la Revista Vea, contó a qué se dedicó durante este tiempo, cómo hizo para sustentarse económicamente y otros secreticos de su vida.

La reina del Flow 2: Erik le deja las cosas claras a Mike Rivera

¿Qué significa regresar a la televisión?

“Magia, la vida es magia. Nunca la vida te está jugando ninguna pasada en contra, con el tiempo te vas a dar cuenta de las cosas como son, y que todo está lleno de amor y de magia”.

¿Qué hiciste en todos estos años que no estuviste en las pantallas?

“Los años que no estuve en televisión fueron de mucho aprendizaje, de aplicar muchos conceptos, años de estudio de filosofías orientales, del sistema de pensamiento oriental, de averiguar que no somos ni de nuestro cuerpo, ni de las cosas que tenemos. Fue mucha confirmación que realmente somos espíritu en este planeta, y cómo el cuerpo es un viaje turístico, donde hay muchas experiencias que no son ni buenas, ni malas”.

Los ahorros se acaban, ¿económicamente cómo hiciste para sustentarte todo este tiempo?

“Es cierto, cuando uno no trabaja se acaban los ahorros, imagínate en 3 años, donde uno va manteniendo el mismo nivel de vida mientras puede, porque sabe que en la próxima novela que trabaje todo eso se recompone, pero en 3 años no hubo tiempo de hacerlo, entonces tocó ajustarse a lo que había. Cuando no trabajo en televisión, hago consultas personales, asesoramientos, seguimientos, acompañamientos de procesos de experiencia humana en la vida y eso va ayudando no a vivir de la misma forma pero en otra calidad de experiencia con gente que está como uno”.

¿Te llamaban a hacer casting y no pasabas, o qué sucedió realmente?

“No sabía por qué no los ganaba, es una cosa que la verdad uno nunca sabe por qué los gana o por qué los pierde. A veces, para el mismo personaje estamos citados dos actores tan diferentes que uno dice, ´qué será lo que quieren en la producción, porque este sujeto y yo no tenemos nada que ver´, entonces yo me relajo con eso. El punto es que no quedaba en ninguno, y en eso lo fui aceptando. Dije, ´será que este es un momento de no trabajo externo para trabajar internamente y para aceptar muchas cosas, que la vida es igual completa, tengas o no tengas´”.

¿Cómo te sientes ahora, qué más viene para ti?

“Me siento igual. Aprendí a agradecer cuando no hay, y a seguir haciéndolo cuando hay, porque mientras haya vida, aire y puedas compartir el amor, siempre hay. No hay como tú quieres, pero eso es secundario, lo que importa es siempre saber lo que hay. No sé lo que sigue, no tengo expectativas acerca del futuro, solamente sé que cuando llegue, me va a encontrar ahí”.

¿Cuál es el secreto para que sigas siendo todo un galán?

“Pensar limpiamente, sin mucho recoveco ni complique. La vida es mucho más sencilla si uno la va aceptando como se va presentando. Si no estás tan preocupado por el futuro, si no tienes miedo ni rabia, a lo mejor es eso lo que se refleja, no sé”.

