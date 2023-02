Margarita Rosa de Francisco reveló cuántos retoques estéticos se ha realizado

Hace unas semanas, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco tomó la decisión de abandonar sus redes sociales, impulsada por los fuertes ataques que recibía de parte de algunos internautas, especialmente en Twitter, donde solía dejar sus opiniones sobre diferentes temas.

Margarita Rosa de Francisco Foto: Tiktok @margaritavasola

Sin embargo, no se desapareció por completo, pues ahora interactúa a través de su perfil de TikTok, para que sus seguidores la puedan seguir y estar al tanto de algunos detalles de su vida.

¿Qué retoques estéticos tiene Margarita Rosa de Francisco?

Recientemente, la presentadora mostró un nuevo video en esa red social afirmando que, durante los últimos años, recibió muchas críticas por su apariencia física y, por esa razón, tomó una radical decisión. “Antes cuando tenía por ahí 40 y pico si me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios, y bótox en todas partes, me puse relleno acá. Bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues ahora, creo que ya no, desde la pandemia ya no me volví a hacerme nada para la piel, eso sí me gustaría, me parece chévere, pero no me lo volví a hacer desde que nos encerramos todos en la casa. La pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy”, aseguró.

¿Qué edad tiene Margarita Rosa de Francisco?

Su edad es uno de los temas que más interés despierta entre los cibernautas. La actriz nació el 8 de agosto de 1965 y, actualmente, tiene 57 años. Según afirmó, no quiere dejar de ver cómo su cuerpo va envejeciendo, por esa razón, no quiere volver a hacerse nada en la piel para alargar el paso de los años. “Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso. Quiero ver, o sea estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”.

La protagonista de Café, con aroma de mujer, fue reina y representó a su departamento, el Valle del Cauca, en el Concurso Nacional de la Belleza. Su video se viralizó rápidamente en todas las redes sociales y los internautas dejaron sus puntos de vista al respecto, algunos a favor y otros en contra. “En la vida debemos aceptarnos tal como somos y vivir cada etapa de nuestras vidas cuidarnos y amarnos”, “muchas a tu edad quisieran verse así, a mí me pareces preciosa”, “se ve mucho más envejecida para la edad que tiene”, “eres una hermosa mujer”, “para la edad esta envejecida no sobra una ayudadita”, “es una etapa de la vida que hay que vivir pero sin perder la vanidad ni la dignidad”.