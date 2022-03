Margarita Rosa de Francisco se sincera con Amparo Grisales tras reciente pelea

Hace unos días, Margarita Rosa de Francisco trinó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter que decía lo siguiente: “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza”.

Uno le puede decir a alguien “cállese” cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 24, 2022

En respuesta a dicho tweet, Amparo Grisales aseguró lo siguiente: “Entonces ‘cállese hermana’. No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. Respire amiga. (Aunque según usted nunca lo fuimos). Abracito de Luz Rosa”.

Entonces “ CÁLLESE HERMANA”

No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!!

Respire amiga…!!

( aunque según ud.nunca lo fuimos)

Abracito de Luz Rosa …!!🌷 https://t.co/J5O6RNAX3y — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

Posteriormente, la recordada ‘niña Mencha’ envío un mensaje a la jurado de ‘Yo me llamo’ halagándola por sus declaraciones. “Mujer divina, ojalá nunca te calles. Hasta este regaño te luce”.

Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce. https://t.co/aMoqIHFFsK — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 25, 2022

Carta a Amparo Grisales

Luego del rifirrafe en redes sociales, Margarita Rosa de Francisco publicó en su blog una carta abierta a la ‘Diva’ denominada: ‘Querida Amparo’.

“Qué buena oportunidad me estoy dando para decirte unas cuantas sinceridades. Supe de tu vida porque salías en televisión. Luego, tuve la oportunidad de trabajar con vos y, desde ahí, nos ha tocado soportar juntas los insultos y burlas por haber tenido el atrevimiento de cumplir años”.

Además, Margarita mostró la admiración y respeto que siente por Amparo en el ámbito personal, profesional y sexual:

“El motivo de esta carta es ahondar un poco más en el sentimiento de admiración que me inspirás, no necesariamente ciego. Sos la primera mujer-revolución que vi en mi vida. Aunque no me esté refiriendo a “revolucionaria” en sentido ideológico, debo decir que tu posición asertiva como mujer dueña y orgullosa de su poder sexual fue una declaración política de extremo impacto para mí.

“Eso fue lo que me mostraste desde el primer momento sin dar cátedra ni consejos; apareciendo en mi consciencia, y en la de todo un país, como un fenómeno de mujer autónoma y volcánica desde la coronilla hasta la punta de los pies. Este acontecimiento me sigue ocurriendo cada vez que sé de vos, aun cuando me regañás por Twitter o comentás cosas que no te gustan de mí en las entrevistas que te hacen. La forma en que manifestás tu desacuerdo o tu molestia conmigo no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado, y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue y seguirá siendo una maravilla real, viviente”.

Así mismo, Margarita recordó el apoyo y respaldo que ha tenido por parte de la jurado de ‘Yo me llamo’ en momentos difíciles de su vida:

“No olvidaré jamás un gesto tuyo de inmensa bondad del que hablé hace poco en un hilo de Twitter. En una clínica veterinaria había muerto mi perro “Lalo”, por exceso de anestesia, y vos tuviste la generosidad de acompañarme y exigirle una explicación al médico, con tus propias lágrimas.

“Quiero aclarar que mi fascinación no obedece a un agradecimiento por favores que me hiciste y que me sirvieron. Tampoco quiero hacerme ‘la buena’; no creás que no puedo llenarme de razones para regañarte de vuelta. Lo que me ocurre es que la totalidad de lo que sos y representás para mí, me quita las ganas de hacerlo”

La expresentadora de ‘El desafío’ finalizó la carta asegurando que el texto va dirigido por parte de una gran admiradora a pesar de los obstáculos que han atravesado.

“Una última cosa, para terminar. No podría decir que hemos construido una verdadera amistad porque en ella los obstáculos se tramitan en la intimidad valiente de la conversación y de corazón a corazón. Aunque te dejo el mío en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional pero consciente de tu humanidad en todos sus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, ¡nunca te callés!”.

