“Yo aborté una vez en mi vida”: la revelación de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco es recordada por sus interpretaciones en Gallito Ramírez, Los pecados de Inés de Hinojosa, Café, con aroma de mujer, La caponera, entre otras importantes producciones nacionales. Además de actriz, también se ha destacado por su faceta de compositora, escritora, columnista y presentadora.

En los últimos años y lejos de las pantallas de televisión, ‘la niña Mencha’, como también es conocida, se ha visto envuelta en algunas polémicas por su posición frente a algunos temas sociales. En sus redes sociales, se ha mostrado muy activa y allí comparte con sus seguidores temas de su vida profesional y personal.

Recientemente, publicó un video revelando que hace unos años abortó; noticia que sorprendió a más de uno. “Yo aborté una vez en mi vida y cuando lo hice ni siquiera sabía que eso era un delito. Sentí, instintivamente, que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad; así esta estuviera representada en un médico, en un juez, un legislador, en un cura, con nadie más que con mi propia conciencia”, reveló Margarita Rosa de Francisco.

Asimismo, confesó que no fue una decisión fácil, pero que lo hizo “por una razón y no por falta de razón” y que, aunque no sabía que estaba cometiendo un delito, enfatizó que las mujeres no deben ser castigadas por ello.

Al igual que Margarita Rosa de Francisco, hay otras famosas que han decidido no ser madres, por motivos diferentes. Tal es el caso de Amparo Grisales, jurado de Yo me llamo, la comediante y jurado de ¿Quién es la máscara?, Alejandra Azcárate, la actriz Catherine Siachoque, entre otras.

