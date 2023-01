Margarita Rosa y Carlos Vives cantando ‘Gaviota’ de ‘Café, con aroma de mujer’

Luego de muchos años de haber sido emitida, Café, con aroma de mujer, sigue siendo todo un éxito. La telenovela fue protagonizada, en su primera temporada, por Margarita Rosa de Francisco, quien se ha encargado de revivir algunos momentos de la producción del canal RCN y de su personaje.

La producción que fue retransmitida hace unas semanas y que llegó a su final el pasado viernes, conectó nuevamente a miles de televidentes con la historia de Gaviota.

‘Café, con aroma de mujer’: todo sobre la versión con Margarita Rosa de Francisco Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives cantaron a dúo

A través de las redes sociales, la reconocida actriz publicó un video que rápidamente se hizo viral en todas las plataformas digitales, especialmente en TikTok. Allí, mostró a Carlos en un cafetal con un tradicional canasto recogiendo el café, mientras cantan juntos el tema de Gaviota, canción icónica de Café, con aroma de mujer.

Junto al clip, la también presentadora y escritora expresó su felicidad pues nunca imaginó cantar a dúo con Carlos, especialmente esa canción. “ni en mis sueños más salvajes me vi cantando con vos ‘Gaviota’ Carlos Alberto”.

El video ha generado cientos de reacciones por parte de los internautas. “Eres única, irremplazable. Terminó tu novela y me dio tanta nostalgia...tantos recuerdos”, “ellos se amaron que lindo hoy sea una linda amistad”, “el amor se debe transformar siempre para bien. Dos personas que se amaron, jamás pueden convertir su pasado en una mala historia”, “Margarita cantas tan lindo siempre recuerdo Café con aroma con cariño, la amo sos una gran actriz y cantante”, “hermosos los dos, que sigan de amigos”.

¿Qué pasó con Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco?

Margarita y Carlos fueron los protagonistas de Gallito Ramírez, una telenovela de los años 80. El amor trascendió la pantalla. Se casaron en 1988, pero dos años después se divorciaron. El motivo no se reveló en su momento, pero entre los dos quedó un gran sentimiento de amor y respeto. Aunque han pasado más de 30 años, el cantante y la actriz siguen demostrando que son muy buenos amigos.

En una entrevista con Yordi Rosado, Vives habló hace un tiempo sobre su relación con la protagonista de Café, con aroma de mujer, asegurando que la ruptura le generó un gran desamor. “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, dijo.

Actualmente el intérprete de Volví a nacer, está casado con Claudia Elena Vásquez, y Margarita se enamoró hace más de 12 años de Will Van Der Vlugt, un hombre holandés, quien se desempeña como director de fotografía.