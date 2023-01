¿RBD estará en concierto en Medellín en 2023? Karol G estaría detrás para lograrlo

La semana pasada se generó todo un revuelo en redes sociales, luego de conocerse las fechas, países y ciudades en las que RBD realizará su gira Soy Rebelde Tour 2023. Los fanáticos de la agrupación que se hizo famosa por canciones como Enséñame, Sálvame, Nuestro amor, Ser o parecer, Aún hay algo, entre otras, estaban a la expectativa por conocer todos los detalles del tour y por volver a ver a los artistas en vivo y en directo.

Te puede interesar: ‘Survivor, la isla de los famosos’ ya tiene fecha de estreno por Canal RCN

RBD Foto: GettyImages - GettyImages

Los colombianos se llevaron una sorpresa cuando vieron que el país no estaba incluido. De hecho, de Latinoamérica solo anunciaron dos conciertos en Brasil y tres en México. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

RBD: Karol G llamó a Anahí

Luego de la tristeza expresada por miles de fanáticos por la ausencia de RBD en Colombia, Karol se volvió en tendencia este fin de semana luego de pedirle a la agrupación, especialmente a su amiga Anahí, que tuvieran en cuenta a este país donde tienen tantos fanáticos. “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia (emojis de carita rogando, manita con dedos cruzados y estrellas)”, escribió en su cuenta de Twitter. Luego, la mexicana le contestó: “te amo”, alimentando la esperanza de una posible fecha para el país.

Más noticias de RBD RBD Tour 2023: los memes que dejó el anuncio de su ausencia en Colombia Luego de 15 años de estar fuera de los escenarios, RBD anunció su gira por varios países del mundo, menos en Colombia. Leer aquí: RBD Tour 2023: los memes que dejó el anuncio de su ausencia en Colombia RBD: Alfonso Herrera habló sobre su ausencia en reencuentro de ‘Rebelde’ El actor Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, rompió el silencio y, por primera vez, habló de lo que significó el grupo para su carrera. Leer aquí: RBD: Alfonso Herrera habló sobre su ausencia en reencuentro de ‘Rebelde’

RBD en Colombia: ¿cuándo y dónde se presentaría la banda?

Ante esa posibilidad, el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, apareció después afirmando que, al parecer, la banda sí vendría a Colombia a finales del 2023. Por ahora, esa información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial de la agrupación. “¡Rebelde, rebelde en Medellín!, que se tengan todos. Pues sí, señores. Me llamaron a contar que serían dos conciertos de Rebelde en este tour tan esperado, sería solo en Medellín y ¿saben dónde? Me dicen que en el estadio Atanasio Girardot (...) Será al parecer, que la presión de Karol G, ‘la bichota’, surtió efecto (...) y sería este gran show a finales de este 2023. ¡Pilas! Pilas, todos″, aseguró.

Esa información tomó fuerza luego que Daniel Quintero, alcalde de Medellín, escribiera en su cuenta de Twitter: “y soy rebelde”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los comentarios han inundado las redes sociales. Muchos no han podido evitar la emoción. “Nooo, ¿en serio RBD estará en Medellin? Qué geniaaaaaal”, “qué felicidad”, “RBD en la Cuidad más bonita del país, yo sabía que ese 2023 iba a estar bueno”, “clarooooooo tanta espera iba a ser buenaaaaa RBD reviviendo ese amor que muchas generaciones le tenemos”, “qué felicidad la que siento, pensé que no iban a venir”, “será un sueño cumplido”, “no aguanto, ya quiero que sea el día”.