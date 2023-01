María Fernanda Aristizábal: él es Daniel Arango, el novio de la Miss Colombia

Por estos días, el nombre de María Fernanda Aristizábal ha sido muy comentado en medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en las redes sociales, por su participación en Miss Universo 2023.

La joven quindiana se destacó no solo por su belleza, sino también por su imponencia en las pasarelas. De hecho, muchos de sus fanáticos anhelaban verla entre las cinco finalistas y, por supuesto, luciendo la corona de Miss Universo. Aunque no fue posible cumplir ese sueño, ‘Mafe’, regresó muy orgullosa a Colombia por los triunfos obtenidos en el certamen de belleza más importante del mundo.

¿Quién es el novio de María Fernanda Aristizábal?

Además de su familia y sus seguidores, la Miss Colombia ha contado con el apoyo de su novio, un empresario con quien lleva más de tres años de relación. En una entrevista con La FM, la joven de 25 años reveló el año pasado, “estoy muy feliz. Llevo con Dani tres años, me apoya muchísimo, es mi polo a tierra en muchos sentidos, al apoyarme y confiar en mí me hace sentir segura y tranquila con mis decisiones”.

Su nombre es Daniel Arango Vallejo, un profesional en Negocios Internacionales, con énfasis en Finanzas de la Universidad de EAFIT, y que también se ha desempeñado como empresario de una repostería. En redes sociales no es tan “popular” como su novia, pero sí cuenta con 9740 seguidores con quienes comparte algunos detalles de su vida.

En su feed aparecen varias fotos y videos presumiendo su amor con María Fernanda. Allí se dedican amorosos mensajes como: “Te amoooooo tanto”. Daniel es oriundo de Medellín, y mientras estudiaba realizó un intercambio académico en la Zhaw School of Management and Law en Zurich, Suiza. Domina perfectamente el inglés y ha sido una de las personas que han apoyado a Aristizábal en la consolidación de ese idioma.

María Fernanda Aristizábal habló después de su participación en Miss Universo

Una vez terminó su participación en el certamen de belleza, María Fernanda se refirió a sus planes para futuro y cómo se sintió viviendo esa experiencia. “Hoy quiero dar gracias a mi equipo de preparación física por acompañarme en este proceso y por llevarme a encontrar una versión de mí que me encanta. Una versión sana, coherente, sostenible en el tiempo y que me hace sentir plena, feliz y segura. No fue fácil pero cuando tienes el apoyo adecuado todo se logra”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un reel de imágenes de su paso por el reinado.

Asimismo, realizó una transmisión en vivo revelando que se siente muy contenta de haber llegado hasta ese punto. “Mi mayor anhelo era hacer una representación digna para mi país, lograr que el nombre de Colombia resonara con fuerza y lo hicimos, dejamos huella. Mostramos ante el universo que somos un país alegre, unido y que cuando lo queremos nos alineamos para hacernos sentir. Por supuesto que tengo emociones encontradas, pero al final todo se resume en gratitud, por tantas personas que me hicieron sentir su amor incondicional”, dijo.