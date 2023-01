Emily, del ‘Desafío The Box’: se conoció su estado de salud tras su accidente

Emily Munera preocupó a sus seguidores, luego de publicar hace unos días, en sus redes sociales que sufrió un fuerte accidente de tránsito que por poco le cuesta su vida.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 180 mil seguidores, la deportista publicó unas imágenes de cómo quedó su rostro, afirmando que debía someterse a una delicada cirugía, pues quedó con algunas fracturas.

¿Cómo está Emily Munera, exparticipante del ‘Desafío The Box’?

Sus seguidores estaban a la espera por conocer cómo le había ido en el procedimiento quirúrgico. En sus redes sociales posteó un nuevo video y allí expresó: “muchas gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de motivación, a los que han orado por mí, no lo dejen de hacer, por favor. La verdad yo no los puedo leer, pero mi hermana me los lee, me pone los audios, y le agradezco a todas las personas que desde el primer día que me pasó esto, lo han hecho”.

De igual manera, explicó cómo se encuentra actualmente. Afortunadamente, se está recuperando satisfactoriamente. “Quería contarles que ya me bajaron de UCI y ya estoy en hospitalización, y eso es mucha felicidad porque quiere decir que ya estoy recuperándome. Hoy por primera vez tuve mi baño, en tres días, ya olía a feo, ya estaba otra vez como en el Desafío. Ya hoy me mandaron a hacer terapias, ya me paré de la camita, varias cositas, entonces voy bien. El doctor dijo que tengo que seguir haciendo terapias, moviéndome, hasta que se baje la inflamación. Ustedes saben que una cirugía tiene muchas consecuencias negativas, pero con ayuda de Dios vamos a salir adelante”, dijo, con un poco de esfuerzo.

Mensajes de apoyo para Emily del ‘Desafío The Box’

Sus seguidores se alegraron por su satisfactoria recuperación y, por supuesto, no dudaron en enviarle mensajes de aliento. “Veo que has evolucionado mucho, no sabes cuánto me alegra, Dios es muy grande y muy bueno”, “fuerza guerrera, seguimos orando”, “sigue así de guerrera y de berraca”, “con la bendición de DIOS todo saldrá súper bien, eres fuerte, pronto estarás en casa”, “eres una chica guerrera con el favor de Dios todo saldrá muy bien”, “que te recuperes pronto”.

¿Qué edad tiene Emily, del Desafío?

La deportista que sufrió una fractura en su nariz y un trauma craneoencefálico, tiene 23 años, y en el reality del canal Caracol se destacó por ser una de las mujeres más fuertes de la competencia.