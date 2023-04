María Lucía Fernández de ‘Noticias Caracol’: sus despampanantes fotos como modelo

María Lucía Fernández, conocida cariñosamente como ‘Malú’, es una de las presentadoras de noticias más queridas por los colombianos. A lo largo de su carrera, ha sido compañera de trabajo de otros periodistas como Jorge Alfredo Vargas, Mónica Jaramillo, Vanessa de la Torre, Juanita Gómez, Luis Carlos Vélez, Alejandra Giraldo, entre otros.

María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas, presentadores de Noticias Caracol. Foto: Cortesía

Es Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá. Debutó en la televisión en 1991 con el magazine Panorama. También fue conductora de QAP Noticias. En 1995 llegó a presentar 7:30 Caracol y dos años después, comenzó a ser parte de Caracol Noticias, hoy Noticias Caracol, donde todavía se encuentra. Actualmente comparte set con Jorge Alfredo Vargas en la emisión central. También ha hecho parte de Séptimo Día y Código Caracol.

Así se veía María Lucía Fernández cuando era joven

Su exitosa carrera como periodista le ha permitido ser merecedora de importantes premios, entre ellos, un India Catalina como ‘Mejor presentador de noticias’.

Antes de alcanzar la fama, la comunicadora bogotana tuvo que rebuscárselas para salir adelante y poder estudiar Periodismo, que era lo que quería. En su juventud, aprovechó su belleza y trabajó en el modelaje.

En las últimas horas, se hicieron virales unas imágenes de la periodista de esa etapa de su vida. Los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar pues señalan que también habría podido triunfar como modelo. “Hermosa desde siempre”, “esta mujer es muy bella”, “muy hermosa esa presentadora”, “Malú no se envejece”, “bella y muy recatada”, “siempre bella y excelente profesional”, “ahora estás más bonita y elegante”, “siempre te he visto igual de bonita, no te pasa ni la luz”, “Malú que linda en tus años mozos, con razón tu porte y elegancia”, “sigues conservando la misma belleza”, “Malú siempre ha sido hermosa y ahora está más que nunca”, son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores.

¿Cuántos años tiene María Lucía Fernández?

La reconocida periodista y presentadora nació el 14 de octubre de 1968, en Bogotá. Actualmente tiene 54 años y sigue siendo elogiada por sus seguidores, no solo por su profesionalismo, sino también por su belleza.

¿Quién fue el primer esposo de María Lucía Fernández de ‘Noticias Caracol’?

La periodista estuvo casada con Juan Castañeda, el padre de sus dos hijos Juan Martín y Lorenzo. Luego de su divorcio, se volvió a casar con Ricardo Alarcón, en el 2002.