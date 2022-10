Mary Méndez contó cómo le fue en migración de México: “Allá nadie me conoce”

María Beatriz Méndez Dávila, más conocida como Mary Méndez , cumple nueve años en la presentación de La Red, junto a Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo. Sus fanáticos tratan de seguirle el paso en redes sociales y saber cada vez más detalles de su vida, sobre la cual siempre ha sido muy reservada.

Hace unos meses, la presentadora de 46 años sufrió por el fallecimiento de uno de sus gatos, una de sus mascotas adoradas, que presume en redes sociales ante 1.3 millones de seguidores en Instagram quienes le enviaron sus mensajes de apoyo. Los internautas también estuvieron pendientes cuando, hace poco, empezó a publicar fotos de unas vacaciones que tomó en México.

Mary Méndez dio consejos a sus seguidores sobre Migración México

Sin dar mucho detalle de su compañía y fecha exacta de su viaje, la samaria respondió a sus seguidores que se interesaron por su reciente ingreso al país centroamericano, donde cada vez se escuchan más historias sobre la dificultad que se le presentan a los colombianos para ingresar.

“A mí me fue divinamente, no por suerte, no por casualidad, no porque soy Mary Méndez porque allá nadie me conoce y porque ya los veo diciéndome que es por eso. Simplemente fue por el hecho de que yo me encargué de llevar absolutamente todos los papales que ellos piden, reserva hotel, carta de invitación, extractos bancarios, papales de mi empresa, seguro médico, todo”, dijo la también modelo, para contar exactamente el proceso que llevó a cabo en su viaje.

“Me metí a la página de Migración México y me di cuenta exactamente lo que me iban a pedir, me pidieron todos y cada uno de ellos y afortunadamente pude demostrar que iba de turismo y que iba a conocer su hermoso país, me atendió una chica en Migración muy querida”, finalizó, no sin antes resaltar una de las virtudes por las que se le conoce mundialmente al país: la amabilidad de sus ciudadanos.