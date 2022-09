¿Por qué Mary Méndez de ‘La Red’ ahora presenta con abanico? Esta es la razón

Todos los fines de semana, Mary Méndez, junto con sus colegas Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Giraldo, informan en La Red sobre los hechos noticiosos del mundo de la farándula en Colombia.

La presentadora se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a su desparpajada forma de ser. De hecho, cuando por alguna razón no puede estar en el programa, sus seguidores comienzan a extrañarla e, incluso, hay algunos que han llegado a preocuparse, pensando qué sería de La Red sin ella.

¿Qué tiene Mary Méndez?

Luego que la samaria se mostrara durante las últimas emisiones del programa con un abanico en sus manos, los televidentes se han comenzado a preguntar para qué es. Algunos, incluso, aseguraron que podría tratarse como consecuencia de los calores de la menopausia, pero ella lo desmintió. Sin mayor problema, Méndez respondió: “me preguntan, ¿por qué utilizo abanicos? … Yo no sé, a mí este año me empezaron a dar unos calores. No es la menopausia, gracias. No estoy ni siquiera premenopáusica, aunque eso a ustedes no les debe incumbir”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

Muchos internautas también opinaron afirmando que, si no es por la menopausia, esos calores podrían ser generados por las luces del estudio de grabación del programa del canal Caracol. “No es la menopausia, eso lo tenemos claro. Debe ser la premenopausia, que da antes de…”, “algunas mujeres sufren cambios hormonales que no son precisamente con la llegada de la menopausia”, “serán las luces del set que en ocasiones dan demasiado calor”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes.

¿Cuántos años tiene Mary Méndez?

La presentadora Mary Méndez nació el 12 de junio de 1976, en Santa Marta. Actualmente tiene 46 años, y en sus redes sociales se destacan fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo, que ha logrado mantener gracias a su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación.

¿Cuánto pesa y mide Mary Méndez?

Hace un tiempo, Mary fue víctima de algunas críticas por parte de sus seguidores, quienes aseguraban que estaba muy delgada. En su cuenta de Instagram posteó un video en bikini, revelando uno de los detalles más curiosos de su vida, su peso y su estatura. “Mido 1.65, la gente piensa que mido más. Peso 52 kilos, la gente piensa que debería pesar más. Me gustan tanto los enterizos como las tangas, la gente piensa que tengo que ‘mostrar más’. El 70% de mi vida es privada, la gente piensa que todo lo que ven en mis redes es el 100% de mi vida.... no soy NADA de lo que la gente piensa que soy.... soy TODO lo que la gente no espera de mi.... por eso, si usted sigue a alguien y no se puede aguantar las ganas de opinar basado en SUS gustos, opiniones y creencias, le recomiendo que invierta sus datos en cosas más productivas”.