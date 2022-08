Mary Méndez había contado, a inicios de junio de este año, que Frida Sofía, su gata, atravesaba la dura situación de salud. Más de un millón de seguidores seguía de cerca la evolución de la mascota de la presentadora de La Red y pedía por su recuperación.

“Los que me conocen saben cuánto me importa mis animalitos, mis gaticos hermosos. A Frida Sofía la tengo muy malita en este momento, la tengo hospitalizada y vamos a ver qué pasa, porque esta enfermita (…) Pero bueno, sé que todo estará mejor y este episodio pasará a la historia” publicó en su momento.

Sin embargo, Mary Méndez no volvió a hablar del asunto desde aquella época y seguía compartiendo fotos y videos de su día a día en el trabajo como presentadora y empresaria. Tiempo después, y ante la insistencia de los internautas, decidió hablar del tema.

Mary Méndez se desahogó sobre ‘inmenso dolor’ que atraviesa hace meses

La presentadora de La Red anunció la lamentable noticia del fallecimiento de su gata Frida Sofía. “Gracias por su interés por saber de mi princesa, no siento ni sentí en ese momento la necesidad ni las ganas de compartir con nadie el inmenso dolor que me causó su partida, la dejé ir con mi amor infinito hacia ella para que pudiera ser libre de sufrimiento” escribió May Méndez en sus redes sociales.

A su vez, reveló que la pérdida ocurrió hace dos meses, época en la que contó sobre el delicado estado de salud de su mascota. “Hace ya casi dos meses no la puedo tener físicamente, pero vive y vivirá en mi alma por siempre, te amo hijita mía”, finalizó la samaria.

¿Cuántos gatos tiene Mary Méndez y cuánto cuestan?

Además de Frida Sofía, que falleció hace dos meses, Mary Méndez tiene a tres gatos más en su casa y que son su adoración: Calixto, Pepe y Gonzo. En más de una ocasión, la también empresaria ha mostrado a sus mascotas en sus redes y La Red.

Mary Méndez nunca ha confirmado si sus gatos son comprados o adoptados, pero lo que sí han logrado varios internautas es detectar las razas de algunos de ellos. Por ejemplo, Calixto es Maine Coon, un felino que puede costar hasta cinco millones de pesos colombianos.