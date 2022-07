“Víboras”: Mary Méndez de ‘La Red’ reaccionó a información que filtraron de ella

Mary Méndez, presentadora de La Red, se mostró bastante molesta en su cuenta de Instagram, donde tiene un poco más de un millón de seguidores, con quienes suele interactuar diariamente.

En los últimos días se mostró bastante molesta, porque por medio de sus redes recibió un comentario por parte de un desconocido sobre un tema muy íntimo de su vida que, según ella, únicamente conocía su círculo de amigos más cercano.

Mary Méndez de ‘La Red’ expresó su molestia por haber sido revelado detalle de su vida privada

La presentadora de La Red utilizó sus redes sociales para expresar su disgusto, porque confió en alguien que, al parecer, la habría traicionado al revelar un detalle que tenía que ver con su gata. “Hubo un mensaje, que me dejaron en Instagram, que me impactó. Era ‘X’ persona diciendo que parece que yo me hubiera alegrado de lo que le pasó a mi gata. Que, por cierto, no lo he compartido con nadie sino con mi círculo más cercano, como suelo hacer con mi vida privada”, comenzó diciendo la samaria.

Enseguida, afirmó que su vida siempre ha sido privada, y pocas veces le gusta compartirla, sobre todo, con quienes no la conocen. La presentadora no reveló específicamente cuál fue la información sobre su gata que fue compartida a ese desconocido. Lo que sí dio a entender es que alguno de sus amigos la había hecho pública. “Yo tengo un círculo de amistades muy cercano a mí, en quienes confío 150%, que son mis amigas. Sin embargo, hay gente que se puede empeñar, inclusive conocidos, porque me acabo de enterar de un caso, que pudiera considerar amigos, que tratan de hacer pública información acerca de mi vida privada y me enteré de un caso tenaz”.

En su mensaje, la samaria hizo varias aclaraciones, y afirmó que está completamente decepcionada con lo ocurrido. “No tengo nada que esconder, porque no hago nada extraordinario en mi vida, es lo que hago por fuera de las cámaras, de Instagram y de mi negocio. Pero este mundo está lleno de ‘víboras’, qué cosa tan impresionante. Afortunadamente Dios me quiere tanto y yo quiero tanto a Dios, estoy tan pegada de Dios, que hay cosas que no trascienden, y que no tengo ningún problema si trascienden porque no he matado a nadie. Pero ojo con quién se juntan, porque como dice el dicho: ‘De Judas aprendí que puede traicionarte hasta quien te da un beso’”.

Hace unos días, la presentadora de La Red reveló que estaba atravesando un momento difícil, pues una de sus mascotas que se encontraba enferma. Aunque se desconoce si eso tenga que ver con el detalle que fue revelado por su círculo cercano. “Los que me conocen saben cuánto me importa mis animalitos, mis gaticos hermosos. A Frida Sofía la tengo muy malita en este momento, la tengo hospitalizada y vamos a ver qué pasa, porque esta enfermita (…) Pero bueno, sé que todo estará mejor y este episodio pasará a la historia”.

