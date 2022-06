MasterChef Celebrity: Estas fueron las reacciones tras la salida de Aida Morales

Noche a noche las celebridades colombianas tratan de descrestar a los jurados y colombianos con sus preparaciones, el nivel culinario que exigen Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier es cada vez más alto, pues se aproxima la gran final y solo uno de ellos puede ganar. ¿Quién crees que llegue a la gran final?

Han sido varios los retos gastronómicos a los que los concursantes se han tenido que afrontar, unos de sal y otros de dulce. El segundo, el gran talón de aquiles de muchos, pues los postres necesitan de bastante técnica y balance perfecto de sabores y texturas.

Desde su inicio en la competencia, Aida Morales se perfilaba a como una de las grandes concursantes a vencer, pues la actriz se destacaba entre sus compañeros por tener excelente sazón y técnica a la hora de la ejecución. Sin embargo, tras enfrentarse a un difícil reto, en el que el salchichón fue el protagonista, la participante no logró descrestar a los jueces y se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity.

Su salida causó revuelo en redes sociales, pues muchos cibernautas creían que ella gracias a sus habilidades en la cocina haría parte del selecto grupo de finalistas del programa. Sin embargo, su salida fue inminente y llena de mucha tristeza.

“El nivel de complejidad del planto no estuvo acorde al nivel de la competencia, tus compañeros se arriesgaron un poco más que tú, ellos llevaron el salchichón a un nivel más alto en la gastronomía (…) No era un mal plato, solo tenía un par de errores, pero tristemente no te alcanza para seguir en la competencia”, fueron las palabras con las que Christopher Carpentier despidió a Aida Morales de la competencia.

Sin embargo, seguidores del programa de cocina no dudaron en dar su opinión y a través de redes sociales, hicieron comentarios como: “No lo puedo creer, mi Adi, la mejor cocinera se nos va”, “Tristemente ella no se arriesgó y debe asumir las consecuencias de sus actos”, “Se nos fue la ganadora del programa, ya no sé quién ganará” y “Está muy reñida la competencia, todos están volando, pero creo que gana Tatán”.

para los que se preguntan porque salio Aida, juzgan el último plato y este ella fue a la nevera y pico el salchichón #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/B41F0PrFso — ¤TIâ®â¤ (@TiaraOtaku) June 14, 2022

Lo que Aida Morales estuvo a punto de presentar:#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/pWNujA0OgE — La Otra Reina (@jorge_usmadg) June 14, 2022

¿Quiénes son los participantes que quedan en competencia?

Tras la salida de la actriz, Aida Morales, el grupo de concursantes se redujo a tan solamente a ocho. Carlos Báez, Tatán Mejía, Chicho Arias, Cristina Campuzano, Corozo, Isabella Santiago, Estiwar G y Ramiro Meses. Son quienes aún siguen en competencia. ¿Quiénes de ellos llegarán a la gran final?