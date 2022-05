¿Christopher Carpentier le hizo trampa a Aída Morales en ‘MasterChef Celebrity’?

MasterChef Celebrity sigue cautivando a los televidentes con llamativos capítulos. En esta temporada, al igual que en la pasada, algunos participantes han protagonizado varias polémicas, incluso con los mismos jurados del reality con quienes han tenido algunos choques.

Por ejemplo, en el capítulo del 10 de mayo, los famosos se enfrentaron a una nueva prueba de campo. Cada uno, escogía a uno de los chefs para que los asesorara y así, presentar sus platos a los jurados invitados. El tiempo que tenían eran 60 minutos y el ingrediente principal era el conejo.

Jorge Rausch fue escogido por Isabella Santiago, Tatán Mejía y Manuela González. Por su parte, Cristina Campuzano y Corozo se fueron con Nicolás de Zubiría y Aída Morales y Chicho Arias con Christopher Carpentier.

¿Aída Morales y Christopher Carpentier chocaron en la prueba?

Debido al poco tiempo que tenían para realizar sus platos, los participantes comenzaron a manifestar estrés y desesperación. De un momento a otro, y producto del afán, el chef chileno tomó un ingrediente de Aída Morales para completar el del comediante Chicho Arias, pero ese acto no le gustó ni un poquito a la actriz.

“¿Por qué se lleva la mantequilla mía para allá? ¡No! Tráeme la mantequilla que te llevaste”, dijo Aída. Enseguida, Carpentier agregó: “tú no lo sabes, pero desde que llegaste supe que eras la ganadora”.

El chef esperaba que con ese comentario la concursante calmara su disgusto, sin embargo, no fue así y por el contrario, le cuestionó su actitud. “No, no es cierto. Entonces por eso está siendo desleal conmigo y no me parece”. Carpentier quiso ignorar el comentario, pero la actriz siguió expresando su molestia. “Te necesito aquí ya”, le dijo al chef a lo que él le respondió: “no voy a ninguna parte”.

Finalmente, el ganador del reto fue Corozo, quien hace unas pocas emisiones se reintegró a la competencia junto a la actriz María Teresa Barreto.

