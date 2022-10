“Me aflige”: la ‘Gorda’ Fabiola contó por qué a la boda de su hija no fue Polilla

A través de sus redes sociales, Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, expresó su felicidad por la boda de su hija Alejandra Valencia Posada, con un médico que atendió en el 2018 a la reconocida humorista de Sábados felices cuando estuvo al borde de la muerte.

“Y como en un cuento de hadas, se casó mi hija. Quiero que seas muy feliz, Nana mía @alejavalenciapo. A tu lado hay un gran hombre”, escribió la humorista junto a reel de imágenes del matrimonio.

¿Por qué Polilla no fue a la boda de la hija de ‘la Gorda’ Fabiola?

Los seguidores de Fabiola notaron que su esposo, Nelson Polanía, mejor conocido como Polilla, no estuvo en el evento. “¿Y Polilla?”, “Fabiola dónde dejó a Polilla”, “¿por qué no fue Polilla?”, “falta Polilla”, comentaron los usuarios en la publicación que ya cuenta con más de 22 mil likes.

Para resolver los interrogantes, en entrevista con Lo sé todo, la humorista explicó la verdadera razón de la ausencia de su esposo. “Hay gente que dice, ‘pero no estuvo Polilla’, no sean tan quisquillosos. Les voy a explicar, no hay relación alguna, ni trato, ni contratos entre mi hermana Rosario y mi hija Alejandra con Polilla y eso viene desde hace mucho tiempo y eso yo les he contado a ustedes que es la parte que me aflige en la felicidad que yo mantengo en mi vida, yo creo que tocará esperar más tiempo a ver si ellos se reconcilian”, dijo.

Según reveló, su esposo y su hija no se hablan desde que ellos comenzaron su relación, hace más de 20 años. “Fue una situación que inició cuando Polilla y yo iniciamos como pareja hace 25 años y desde entonces no se hablan y por eso ‘Poli’ a veces no está en algunos de los eventos de la familia, porque no se pueden ver y a eso no le pongamos ningún color, que eso pasa en todas las familias”, puntualizó.

¿Cuántos hijos tiene ‘la Gorda’ Fabiola?

Antes de conocer a Polilla, la humorista estuvo casada, entre 1984 y 1997, con Mauricio Valencia, con quien tuvo sus dos primeros hijos, Alejandra y Juan Valencia. Ambos han preferido tener sus vidas alejadas del mundo de la farándula. Del matrimonio de ‘la Gorda’ con Polilla nació Nelson David Polanía, quien sí suele ser más activo en sus redes sociales.

