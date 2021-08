“Me desgarré el cuello”: Sara Corrales de ‘Vecinos’ sufrió aparatoso accidente

Desde hace unos días, la actriz Sara Corrales ha mostrado en sus redes sociales sus habilidades para el pole dance, todo para meterse en el papel de una bailarina exótica para una serie, de la cual no se conocen mayores detalles, lo que sí es cierto, es que la actriz ha estado muy enfocada en sus clases. De hecho, en sus historias de Instagram ha mostrado sus avances y cómo sus piernas se han visto afectadas con moretones por practicar esa disciplina. “Hoy hay otro morado encima del morado; además la axila también está aporreada, el codo raspado”, contó en días pasados.

Sin embargo, la actriz recordada por su papel de Jessica en Vecinos tuvo hace poco un accidente en uno de sus ensayos y en su redes reveló los detalles de cómo vivió ese momento. “Después de pasado el accidente ahora si les puedo contar. Imagínense que la semana pasada en mi clase de pole dance tuve un accidente y me esguincé y desgarré el cuello. Si señores, estaba haciendo una acrobacia, todo el apoyo estaba en el cuello y cuando me levanté ya no me pude volver a mover”.

Debido a la seriedad de la lesión, Sara Corrales tuvo que ser remitida a un centro asistencial. Los especialistas la valoraron tuvo que ser sometida a varios exámenes pues su columna también se vio afectada. “Fueron días de mucho dolor. Me estuve cuidando mucho, haciendo mi fisioterapia muy juiciosa y tomando mis medicamentos”.

El incidente le generó preocupación a la actriz, pues debía grabar en los próximos días la primera escena de la serie, pero gracias a los cuidados y los medicamentos, logró recuperarse y retomar sus clases de pole dance. “Dios mío bendito, lo que tiene que hacer uno por el trabajo y para hacer las cosas bien. Cada vez que empiezo un proyecto como que me empeliculo demasiado y me gusta hacer mis personajes como Dios manda. Entonces, si esta es una berraca bailarina de pole dance, yo voy a ser una berraca bailarina de pole dance”, puntualizó.