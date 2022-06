“Me está picando todo” Greeicy Rendón confesó una de sus fobias más grandes

Ni siquiera desde que tuvo a su hijo Kai y se alejó de redes, Greeicy Rendón dejó de ser noticia.

La caleña no deja de compartir videos de los primeros meses como madre primeriza y también muestra una de sus principales compañías además de su hijo: su pareja, el también cantante Mike Bahía .

Además de haber retomado el baile y trabajar en su figura, una de las admiradas de la farándula, Greeicy regresó a las redes sociales para mostrar pequeños detalles de su cotidianidad con Kai, cuando lo alimenta, le canta, lo arrulla y habla con él.

Greeicy Rendón confesó su mayor fobia

La cantante reveló en redes sociales, en un video atípico, que sufre de tripofobia.

Con sonidos extraños, y graciosos para muchos, Greeicy Rendón no pudo ni ver, o siquiera a ayudarle a Mike Bahía, mientras él se dedicaba a limpiar uno de los tantos árboles que tienen en su casa campestre.

“Él está quitando eso y el tronquito del árbol me causa no sé. Yo tengo una fobia, se llama Tripofobia, mi hermana sufre de lo mismo. Me está picando todo sólo de verlo” confesó Greeicy, quien siente temor al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, como lo mostró en el video.