¿Sabías que Karol G y Natti Natasha no se pueden ver? Esta es la razón

La representación de las mujeres en el género urbano es cada vez mayor. En Colombia, Karol G es una de las reguetoneras con más reconocimiento en todo el mundo.

Con sus éxitos musicales sigue recorriendo los continentes, conquistando cada vez más países y llenando estadios completos. Aunque son más los que apoyan su carrera, sería casi imposible pensar que otros, incluso sus colegas, no se la pueden ni encontrar.

Según rumores y conjeturas de muchos seguidores, Natti Natasha es una de sus colegas del género con la que no tendría una buena relación, y son los mismos internautas los que se han encargado de revelar algunas hipótesis. Aquí te las contamos.

Karol G estuvo en medio de la pelea de Anuel con Cosculluela

En aquella época donde los reguetoneros se peleaban entre sí, se conoció que Anuel y Cosculluela no se llevaban muy bien y se lanzaban indirectas cada tanto por redes sociales.

Karol G terminó involucrada en la pelea sin siquiera haberlo planeado. Para octubre del 2018 la paisa coincidió con Cosculluela en Cali, mientras ambos tenían conciertos por su cuenta, pues el puertorriqueño decidió esperarla dos shows para tomarse una foto, pero la paisa le pidió no publicarla.

La foto fue publicada por el mismo cantante, pero la cantante no lo dejó muy bien parado en redes sociales. “El ser humano más mal intencionado del mundo entero, no tienes ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos, y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen” comentó Karol G la foto que fue borrada al tiempo del Instagram de Cosculluela.

Por supuesto, la pelea entre los hombres continuó, y solo un mes después de la polémica foto, Natti Natasha no dudó en sacar una canción con el artista.

Karol G rechazó estar en la canción ‘Sin Pijama’

La cantante ya ha revelado en entrevistas que decidió bajarse a última hora del que fue un éxito en el reguetón por frases con las que no estaba de acuerdo. “Yo llamé a Becky y le dije ya es un hit, no hay necesidad de dar una imagen que no es, luego me llamó y me trató de convencer diciéndome no lo cojas tan personal, es para todos los gustos, es algo más divertido” discurso que no funcionó, y Karol G rechazó la oferta de la canción que terminaron cantando solo Becky G y Natti Natasha.

Rumores de separación Karol G y Anuel por culpa de Natti Natasha

Justo después del inconveniente con Sin Pijama, crecieron los rumores sobre la separación entre Anuel AA y Karol G, y por esa misma fecha Natti Natasha estrenó una colaboración con el cantante.

La misma Natti alimentaba en redes, con tono de chiste, los rumores entre un romance de ella y Anuel, pero tiempo después se conoció su amor con el ahora papá de su hijo Raphy Pina . En esa época, cuando aún Karol G y su ahora exnovio seguían sin confirmar su separación, la puertorriqueña decidió hacer una transmisión en vivo con Yailin La Más Viral , ahora esposa de Anuel, y con quien aparentemente ya sostenía una relación en aquel momento.

Natti Natasha siguió en redes a la mujer que le tiró cerveza a Karol G

Sin ser una figura pública, cantante o artista, Nati Natasha decidió seguir a la colombiana que se volvió viral por simplemente haber derramado una cerveza sobre Karol G en Medellín.

A Kim, la mujer en cuestión, le preguntaron en redes sociales por qué creía que la cantante la había seguido en redes sociales y contestó “todos sabemos que Natti y Karol G nunca se han llevado bien y piensa que soy seguidora de Yailin, pero no es así, yo soy fan de Karol G” dijo a una tiktoker.