Iván Lalinde , el nuevo presentador de La Voz Kids 2022, no se despega de sus redes sociales para interactuar día a día con sus seguidores, fieles televidentes del programa de las noches de Caracol.

Además de ser un apasionado por las cámaras, el yoga y el ejercicio, el paisa también ha mostrado sus dos adoraciones que no salen de casa. Sus dos gatas, Abril e Irene, lo acompañan diariamente a él y a su pareja, con quien lleva 17 años de relación. Recientemente, el presentador de 48 años quiso compartir un experimento que intentó hacer con sus dos gatas, pero no tuvo buenos resultados.

Te puede interesar: Iván Lalinde confesó su edad ¡Y no es la que aparece en internet!

“Me regañaron”: Iván Lalinde de ‘La Voz Kids’ contó experimento que salió mal

El periodista compartió unos videos en su Instagram donde contó con entusiasmo que les había comprado unos collares a sus gatas para ponerles un rastreador y así saber su ubicación por si algún día se perdían.

“Compré los collares para Abril e Irene, son como unos arneses para salir con ellas más tranquilo y ponerles un localizador GPS, pero no se aguantan el collar ni el localizador, ellas son de la casa, nada qué hacer”, contó Lalinde, para luego pedir la opinión de sus fanáticos. Aunque la mayoría de los comentarios fueron para elogiar la belleza de sus mascotas, la dinámica finalizó cuando recibió varios regaños por parte de expertos.

No te pierdas las últimas noticias del mundo del entretenimiento

“Esto se prendió, ya hasta me regañaron. Lo dice la maestra, me está regañando, bueno señora solamente era una inquietud”, dijo cuando una experta en felinos opinó que los gatos no tienen nada qué hacer por fuera de la casa. Los consejos y ‘haladas de orejas’ por parte de la experta continuaron y el presentador lo contó con la mejor actitud. “Prendió motores, ahí está resumido en pocas palabras, pere y verá lo que me va a escribir por interno, ni se los voy a mostrar” finalizó el presentador haciendo cara de angustia.