Memo Orozco, de ‘Sabados Felicitos’, habló de su quiebra económica

Guillermo Yuri Orozco Levi, más conocido como Memo Orozco cumple varios años de trayectoria en la televisión y humor colombiano, además de los televidentes, son los niños quienes lo recuerdan cuando conducía el programa infantil Sábados Felicitos. Y aunque nunca dejó de reinventarse en redes sociales, la celebridad fue uno de tantos que lo afectó la pandemia.

Desde entonces, el presentador comunicó que se encontraba luchando contra una ruina económica por falta de trabajo. Fue así que inició un negocio de camisetas con su esposa y continuó apostándole a los shows con los más pequeños de los hogares. Radicado en Barranquilla, empezó a recorrer el país para ofrecer lo mejor de su talento.

Memo Orozco reveló cómo se recuperó de ruina económica

Ahora, unos años después y más recuperado económicamente, el también humorista argentino contó cómo “tocó fondo” con su familia y los duros momentos que atravesaron. “Todo el mundo lo ve a uno y supone ‘ese trabajaba en televisión así que es millonario’, siempre existe como una especie de mito urbano de que el que trabaja en televisión tiene mucha plata y yo le digo ‘si, pero en Estados Unidos y en otros países”, confesó.

En una entrevista con Lo Sé Todo, el argentino contó lo que vivió con su familia mientras sufrieron pérdidas económicas. “Perdimos mucha plata, porque los arriendos no paraban, el agua ni la luz tampoco, y se quebró uno, tuve momentos en que no había qué comer y solo habían galletas dañadas, no había más para comer, tocó comer galleta verde y dañada”, expresó el humorista que ahora pudo solventar sus gastos con el nuevo negocio de muebles que tiene con su esposa. “La pandemia me enseñó que uno no tiene que meter todos los huevos en una canasta, los muebles nos dieron la posibilidad de ir pagando las deudas, ganamos plata en una cosa para tapar huecos, tener deudas no es pecado”, finalizado.