Los hijos de Shakira ya viven en Miami ¿Cuándo los volverá a ver Gerard Piqué?

El 2 de abril comenzó una nueva etapa en la familia de Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha. La barranquillera salió de su mansión Esplúques de Llobrega en Barcelona, donde vivió durante casi 12 años, para establecerse definitivamente en Florida.

Piqué y shakira anunciaron su ruptura en junio del 2022. Foto: Instagram

La mudanza significó, además buscar un colegio nuevo para los pequeños, de hecho, ya están recibiendo clases en el Miami Country Day, readecuar la mansión en North Bay Road Drive.

Piqué viajará a Miami a ver a sus hijos

En la nueva etapa, los niños recibirán la visita de su padre y se estima que la primera de ellas sea justamente este mes de abril. Pero ¿cómo serán esas visitas y encuentros de Piqué con los hijos que tuvo con la colombiana?

El abogado Ramón Tamborero, del pool de expertos legales del ex futbolista, reveló justamente que será todo planeado y finiquitado esta misma semana. La intención es que se reúnan los representantes de ambas partes para dejar por escrito fechas y número de días mensuales en los que Piqué viajará a Estados Unidos a compartir con sus hijos. Aunque el abogado no mencionó a Clara Chía, la prensa española ha dicho que dentro del convenio figura que Piqué no viajará con su novia, cuando le corresponda ir a visitar a los pequeños.

Según publicó La vanguardia, Piqué irá a Miami a disfrutar de sus hijos hasta diez días al mes. Sin embargo, durante las vacaciones de verano, la custodia será en un setenta por ciento suya, ya que Shakira posee la mayoría durante el año.

Piqué también tendrá los días de Pascua, luego del verano, los días de Acción de Gracias en noviembre y de Navidad.

En cuanto a las vacaciones de verano, serán para Shakira solo el treinta por ciento de la custodia.

También quedó apuntado en noviembre pasado, que fue cuando firmaron el acuerdo de custodia compartida que si Gerard quiere mudarse a Miami, los dos padres podrán compartir con sus hijos al 50 por ciento.