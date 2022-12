Messi: ¿Cómo era el jugador argentino en el colegio? Esto dijo su profesora

Además de ser uno de los mejores jugadores del mundo, desde que levantó la copa del mundo el pasado domingo 18 de diciembre en Qatar, Lionel Messi es uno de los jugadores más comentados en redes sociales. Su vida profesional y personal sigue estando en la mira de muchos internautas, quienes no se pierden ningún detalle sobre el futbolista de 35 años.

Cercano a la final del Mundial de Fútbol celebrado este año en Qatar, se conocieron las declaraciones de Mónica Dómina, una profesora de primaria que acompañó al astro argentino durante tres años. En varias entrevistas, la docente ha revelado detalles de cómo era el 10 de la selección en su niñez.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ha acompañado al jugador desde que soñó muy joven con ganarse una Copa del Mundo. Foto: Instagram - Instagram

Así era Lionel Messi en su colegio en Argentina

El esposo de Antonela Roccuzzo se apasionó por el fútbol desde muy pequeño. El balón fue prácticamente su primer amor, así lo explica su maestra de primaria, Mónica Dómina, quien conoció a Messi en 1993, cuando él solo tenía seis años y lo acompañó durante cuatro años más.

En una entrevista con el programa Despierta América, lo recuerda como un niño con pelo largo, con el famoso flequillo en su frente y “menudito”. “Se portaba muy bien, era respetuoso, trabajador, responsable, pero cuando tocaba la campana me pedía permiso para salir a jugar, salía corriendo a un campito que teníamos en la escuela y durante los quince minutos del recreo jugaba unos partidos bárbaros. En la clase era calladito, en el recreo, una ardilla”, contó.

Fuera del salón de clase era todo lo contrario a lo que mostraba en la mayor parte del día. Según Mónica, dentro del aula “ni se movía”, pero al cruzar la puerta se transformaba en un niño participativo y colaborador. En la misma entrevista, la profesora mostró una carta que le escribió al ídolo argentino, donde le confesó sus ganas de abrazarlo y de recordar el tiempo en que era su alumno.

“Le pido disculpas por la exigencia, yo le exigía demasiado, pobre, porque él no tenía interés en la escuela, él lo hacía porque era respiritos y la mamá le pediría. Tengo unas ganas bárbaras de verlo para ver si se acuerda de esas cosas, saber qué le quedó de la escuela. No puedo creer que haya sido mi alumno, por eso le puse que me encantaría abrazarlo para despertar de este sueño de haber sido su maestra, le agradezco inmensamente haberme hecho feliz, por haberme hecho su maestra y por él, por haber sido mi alumno, que nos dio mucha felicidad ya”, comentó.