Video: así se veía Marbelle, de ‘La Descarga’, a los 11 años, en ‘Sábados Felices’

Varios televidentes recuerdan a Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de nacimiento de Marbelle, por sus diferentes participaciones en realitys de televisión y su bionovela Amor sincero, donde reveló detalles de su vida artística y personal. Lo que muchos aún no saben es que, como muchos otros artistas, la vallecaucana de 42 años inició su carrera con pocos recursos, mucha dedicación y esfuerzo. Su madre, María Isbeth Cardona Restrepo, la acompañó desde la primera presentación.

Hace unos días, la mentora de La Descarga, el templo de la música asistió como jurado especial del último capítulo del año del programa de humor de Caracol Televisión, Sábados Felices, para elegir al ‘Mejor cuentachistes del 2022′. En su participación hizo una revelación que pocos de sus seguidores sabían: justamente en el programa apareció por primera vez en televisión nacional.

Marbelle: así cantó con 11 años en ‘Sábados Felices’

Hace 31 años, cuando Marbelle comenzaba sus presentaciones en la música, debutó en la televisión nacional gracias al programa más antiguo de la televisión colombiana. En ese momento, Sábados Felices llevaba dos décadas al aire y le abrió las puertas a la artista nacida en Buenaventura, para que demostrara lo mejor de su talento.

Así lo recordó la intérprete de Collar de perlas y Adicta al dolor. “Yo quiero si me lo permiten, aprovechando esta celebración, de decir que primero, en este escenario fue la primera vez donde salí a nivel nacional a mis once años. Sábados Felices fue el primer escenario a nivel nacional que yo toqué gracias a mi madre, gracias a Alfonso que me dio esa oportunidad. Volver a tocar este escenario, estar aquí me lleva a ese sueño y a agradecerles por toda una vida, por estar ahí, porque han sido muy constantes y perseverantes y porque afortunadamente han tenido un público que los hemos acompañado toda la vida, gracias porque esta fue mi ‘Descarga’, ese fue mi escenario donde me dieron la primera oportunidad, así que qué rico volver a estar aquí en casita, gracias”, confesó.

Mientras ella hablaba, en pantalla los televidentes pudieron observar un pequeño fragmento de la presentación de la ‘Reina de la tecnocarrilera’. Alfonso Lizarazo la presentó y la pequeña, con un llamativo traje blanco, cantó, bailó junto e interactuó con el jurado, encabezado por el comediante Enrique Colavizza.