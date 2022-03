“Mi comportamiento cambió mucho”: Mara Cifuentes sobre su adicción a las drogas

Mara Cifuentes, exparticipante de ‘La agencia, batalla de modelos’, se despachó en sus redes sociales e hizo un contundente relato relacionado con su salud física y mental que dejó a más de un seguidor sorprendido y preocupado.

Hace unos días, la modelo contó que estaba hospitalizada contra su voluntad en un clínica de Medellín. “Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, aseguró.

Mara Cifuentes confiesa su adicción

Ahora, con impactantes declaraciones, la modelo relató los difíciles momentos que ha atravesado desde que inició su adicción en las drogas, sus relaciones sentimentales y su transformación de género.

“Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses porque el tusi lo probé en diciembre del 2020 con Camilo, (su exnovio), y me volví adicta desde entonces.

“Hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho y era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”. Aquí sus declaraciones.

Mk abro hilo de las historias de mara cifuentes???? pic.twitter.com/RbmBrgWkXg — Garsexxx (@Garsexxx1) March 11, 2022

En otro de sus relatos, aseguró que en una de las fiestas a las que asistió con su exnovio, ella se molestó y le pidió que abandonaran el lugar, cuando se encontraban a solas, Mara lastimó a Camilo por una situación relacionada con otra mujer.

“Cuando me levanté, me levanté muy agresiva y empecé a lastimar a Camilo, a pedirle su celular para ver la conversación con Camilita -la otra novia de Camilo, su expareja- yo vi el celular y me quería tirar por el balcón del apartamento de él, pero Camilo me salvó”, mencionó.

Finalmente, Mara Cifuentes relató que fue su ex fue quien la llevó adormecida a una clínica de rehabilitación. “Me hicieron firmar un documento en ese estado permitiendo mi ingreso … me dejaron allí encerrada. Estuve rehabilitándome y me sirvió mucho, empecé a ganar peso y a recuperar mi mente”, concluyó.

Como conclusión, Mara reflexionó sobre lo sucedido e invitó a sus seguidores a no seguir su ejemplo. “Esto ya no se trata de mí, se trata de mis sirenas y que puedan ver esto como un espejo. Que no caigan en las drogas, que tengan mucho cuidado con lo que se meten. No dañen sus sueños”, finalizó.