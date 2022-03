Sebastián Vega se gastó más de 30 millones en el cumpleaños de Valentina Ochoa

El actor Sebastián Vega y la productora de moda, Valentina Ochoa son una de las parejas más queridas por sus seguidores en redes sociales, pues de un tiempo para acá, los artistas publican videos jocosos sobre maternidad y relaciones de pareja.

En esta ocasión, el actor de ‘Pasión de gavilanes’ publicó un clip en sus historias de Instagram, pero no precisamente de humor, ya que para su sorpresa vivió un incómodo momento a la hora de pagar el regalo de cumpleaños para su esposa.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Un regalo costoso e inolvidable

Todo inició, cuando la pareja llegó a un lujoso restaurante en la ciudad de Bogotá. Valentina y Sebastián probaron diferentes platos sin saber el costo de cada uno, al finalizar, el artista se llevó tremenda sorpresa a la hora de pagar, pues la cuenta tenía un costo de 30 millones de pesos.

“Las sorpresas no terminan, aunque esta se me salió de las manos, fue una sorpresa no tan bacana, después de todo, llegué a la cuenta y vean este número, 30 millones de pesos. Acá son muchos pasos, le traen a uno copas de vino y en ningún lado dice el precio, entonces vamos a pagar a 72 años años”, aseguró Sebastián.

Al final, el actor pagó la cuenta, sin antes hacer comentarios jocosos sobre lo sucedido, experiencia que según él, jamás olvidará.

Te puede interesar: ¿Por qué Alexandra Montoya renunció a ‘MasterChef Celebrity’? Esta es la razón