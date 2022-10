Miguel Bosé reapareció y preocupa por su estado de salud ¿Qué tiene el cantante?

Miguel Bosé lleva casi cincuenta años en la industria artística, y desde el principio, gracias a su estilo de interpretación, letras y música, se convirtió en uno de los más importantes exponentes del pop y balada romántica en Hispanoamérica. El cantante, nacido en Panamá, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, lanzó su carrera como cantante en 1973 y publicó Linda, su primer trabajo musical, en 1977. De allí se convirtieron en éxitos temas como el que da título al disco, Amiga y Mi libertad. Bosé también se destacó en la actuación, en filmes como Tacones lejanos, en 1999. El cantautor también se desempeñó como presentador programas como Operación Triunfo y El séptimo, y fue jurado de La Voz México, en 2012.

A comienzos de octubre, el español causó preocupación en sus fanáticos cuando se conoció, por un comunicado de la agencia EFE, que había sido hospitalizado en México, luego de presentar varias molestias de hernia discal. Su padecimiento lo originó un accidente de tránsito que sufrió en 1999 y que lo tuvo en coma durante un tiempo. Bosé también tuvo una fractura de vértebra lumbar. Recientemente sus molestias se volvieron insoportables, y tuvo que someterse a una cirugía.

¿Cómo se encuentra la salud de Miguel Bosé? Esto dijo

Los rumores que apuntaban a complicaciones en su salud aumentaron desde hace más de dos años, cuando varios internautas y medios internacionales hablaron de una supuesta enfermedad degenerativa, pero, hasta el momento, el artista no ha hablado al respecto. Aunque no se sabe lo que pueda estar enfrentando el español, varios de sus fanáticos han detectado que desde agosto del 2021 sus apariciones publicas disminuyeron, limitándose solo a aparecer cuando debe presentar algún lanzamiento de sus libros.

En 2020, fue tema de conversación el supuesto agotamiento del español, pues según se comentaba, constantemente perdía el aliento y en sus apariciones en televisión hablaba poco y algunos aseguraron que tenía dificultades para moverse. Hace unos días volvió a llamar la atención de su público cuando asistió al estreno de su nueva bioserie Bosé en la Ciudad de México.

Como ya ha asegurado la prensa, el intérprete de Amante bandido asistió al evento a pesar de presentar algunos problemas vocales, pero estos no fueron impedimento para conversar un rato con los periodistas. “La serie es una joya, era muy difícil una vida tan grande, tan amplia, poder encontrar los mejores momentos y semblarlos. Fue un trabajo de titanes, un trabajo que se ha hecho a través de muchos años”, dijo para el programa de Univisión El Gordo y La Flaca, que no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle por su estado de salud. “Bendita la genética que he heredado, con eso y en eso se resume todo. Estoy fantástico”, respondió. Aunque sus palabras daban parte de tranquilidad, los periodistas notaron el agotamiento de su voz. Al parecer, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, por momentos el cantante pierde su voz, pero logra recuperarla. Eso se presenta, según el artista, por los excesos que vivió a lo largo de sus décadas de carrera.