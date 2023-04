¿Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, no quieren a Clara Chía?

A casi un año de que Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación tras doce años juntos, sus nombres siguen sonando ahora que la colombiana se despidió de su casa en Barcelona y se radicó en Miami con sus dos pequeños, Sasha y Milan. El nombre de ellos, de 10 y 8 años, es también unos de los más comentados ahora que sus padres están envueltos en polémicas y rumores.

Otra persona se vio envuelta en toda la discordia, Clara Chía, quien el exfutbolista presentó como su novia a solo semanas de conocerse la separación de la madre de sus hijos, y con quien se dice le fue infiel a la cantante. Justamente con ella, algunos medios internacionales afirman que viviría ahora en Barcelona, en la misma casa que dejó Shakira.

Clara Chía y Piqué se habrían dejado ver en una farmacia, dejando al descubierto el verdadero y supuesto motivo por el que la joven ingresó a la clínica. Foto: Instagram

Hijos de Shakira no quieren a Clara Chía, novia de Piqué

Durante un tiempo, diferentes medios españoles aseguraban que el exfutbolista ya había presentado a la joven de 23 años en su familia, sin embargo, información reciente hablaría sobre la supuesta relación entre los dos niños y Clara Chía Martí. Sobre el tema habló Jordi Martín, el paparazzi que ha seguido la sombre de la expareja desde hace más de una década.

“Los nenes no quieren ni ver a Clara. Le han dicho a su padre: ‘No queremos conocerla. Por favor, los 10 días que vengas a Miami no queremos estar con ella’. Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida”, dijo e indicó que los niños no estarían contentos con pasar tiempo a solas con la joven. Con esto, aunque es un rumor, los fanáticos de la cantante interpretaron que sus hijos estarían más unidos que nunca a ella.