Millie Bobby Brown: nombre, edad, novio y más de la actriz de ‘Stranger Things’

Millie Bobby Brown saltó a la fama mundial cuando tenía doce años gracias a su personaje de Once en la serie de Netflix Stranger Things. Su fama creció con rapidez y su cara empezó a aparecer en las mejores revistas y marcas de ropa; además de ganarse reconocimientos y aclamos de la crítica.

Desde el 2018 encarna al personaje de Enola Holmes, con el que ha realizado diversas películas para Lionsgate y Netflix. Hace unos días sorprendió a sus millones de fanáticos con el anuncio de su compromiso con Jake Bongiovi, el hijo del reconocido cantante Jon Bon Jovi.

La protagonista de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, de 19 años, sorprendió con el anuncio de su compromiso con Jake Bongiovi, el hijo de Bon Jovi. Foto: Getty Images - Getty Images

¿Quién es Millie Bobby Brown?

Además de actriz, la joven también es modelo de importantes marcas internacionales. Aunque saltó a la fama con su debut en Netflix, también tuvo pequeñas apariciones en otros proyectos de televisión como Once Upon a Time in Wonderland, America Intruders, NCIS, Modern Family, y Grey’s Anatomy.

En el 2018 fue incluida en la prestigiosa lista de la revista Time ‘Las 100 personas más influyentes del mundo’, e hizo historia como la persona más joven en ser incluida en aquella lista. Dentro de sus muchos logros también se encuentra la filantropía, pues varios medios destacan su labor en organizaciones que apoyan el tratamiento del cáncer infantil, las cuales también apoya con parte del dinero que recauda con su línea de cosméticos Florence by Mills. En el 2018, fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef, convirtiéndose en la embajadora más joven de la organización.

¿Cuántos años tiene Millie Bobby Brown?

Al igual que sus otros tres hermanos, Paige, Charlie y Ava, la actriz nació en España, pero tiene nacionalidad británica gracias a sus padres. Este 19 de febrero pasado celebró sus 19 años de edad. Con cuatro años llegó a Reino Unido, y cuatro años después emigró con su familia a Estados Unidos. Desde entonces estuvo en una escuela donde desarrolló sus habilidades y talentos, misma donde un agente de talentos le sugirió participar en Hollywood.

¿Quién es el novio de Millie Bobby Brown?

Sobre su vida sentimental, es muy reservada, sin embargo, se supo que en diciembre del 2017 tuvo una relación amorosa con el cantante estadounidense Jacob Sartorius, la cual finalizó en julio de 2018 tras de 7 meses de noviazgo. Desde hace dos años, se muestra muy enamorada de Jake Bongiovi, con quien hace unos días anunció estar comprometida.

Mucho antes de que Millie y Jake oficializaran su noviazgo, en noviembre del 2021, habrían sostenido una larga y fuerte amistad, incluso medios internacionales aseguran que ambos se acompañaron en rupturas amorosas pasadas. Después, les llegó el enamoramiento y presumían románticamente del otro por redes sociales. Contrario a Millie, Jake es menos público que ella, sin embargo, toda su vida ha estado expuesto a los reflectores pues es hijo del cantante Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley. Su nombre real es Jacob Hurley Bongiovi, nació el 7 de mayo de 2002, por lo que le lleva solo un año de más a su actual prometida. En redes sociales se presenta como actor y productor, además de modelar para marcas como Versace y Steve Maden, y estudiar en la Universidad de Syracuse en Nueva York.