“Mis sueños no tienen límite”: Mr Black sobre su debut como actor en Disney

Mr Black fue el artista encargado de posicionar la champeta no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Con más de 20 años en la industrial musical, el cantante se abrió paso en Disney, una de las más grandes plataformas de comunicación y entretenimiento. Allí debutará como actor en la serie musical Champeta, el ritmo de la tierra y también interpreta el tema principal del corto animado Corre un río de amor.

Mr Black El Presidente - Corre un río de amor

Cuéntanos sobre tu experiencia en Disney

“Yo estoy muy orgulloso, contento de que Disney haya puesto los ojos en mí y en la champeta, es una nueva experiencia. Estoy actuando, tuve la oportunidad de hacer la música para la serie, y me dieron la oportunidad de hacer la canción para toda Latinoamérica de Navidad. Estoy muy agradecido con Dios, con Disney y con ustedes los medios, que son un vehículo para llevar la noticia pues gracias a ustedes se entera la gente”.

¿Soñaste siempre con llegar a Disney?

“Desde que empecé en la música siempre soñé con estar en estas grandes plataformas y todavía me falta, mis sueños no tienen límite. Yo todavía sueño con tener la champeta en los Grammy, en los Billboard, en los grandes escenarios del mundo y así va a pasar. Aunque yo soy uno de los pioneros en este género y de pronto no soy el más joven, yo sé que se van a dar las cosas para el orgullo de Cartagena y de Colombia”.

¿Cómo te sentiste en esta faceta como actor?

“Ha sido una experiencia muy bonita, no fue fácil porque admiro y respeto a los actores y a las actrices, eso es un rol que no es fácil, aprenderse un guion y todo. He encontrado muchas personas como Diego, que hace parte de la producción, que me ha enseñado mucho. Él comenzó a subrayarme las partes que debía aprenderme. Gracias a Dios, cada escena que se hace lo hago bien porque he venido aprendiendo. Al principio no sabía actuar, solamente me dijeron ‘sé tú’ y ya, la di”.

Háblanos de tu nueva canción Catalina

“Catalina es un homenaje a mi cultura, a la mujer afro. Rescatar aquellos sonidos de la champeta como la guitarra africana y los tambores. Es una canción pensada en el baile, aprovechando que Tik Tok e Instagram son plataformas donde nosotros podemos montar una coreografía y la gente la baila. Eso lo llena a uno de ganas de seguir luchando y trabajando por esto”.