¿Por qué Daniella Álvarez no estará en El Desafío el próximo año? Esta es la razón

Hace pocos días, el canal Caracol reveló las producciones que acompañarán a los colombianos en el 2022. Como es costumbre, El Desafío tendrá una nueva edición. Este año, por ejemplo, se llamó El Desafío The Box, y contó con la participación de Andrea Serna y Daniella Álvarez como presentadoras. Sin embargo, para el próximo año la barranquillera, quien es pareja del actor Daniel Arenas, estará ausente en el reality.

Sebastián Martino, director de realities y grandes formatos del Caracol Televisión, explicó las razones que impiden que la también modelo participe en la nueva temporada. “Para bien de Daniella, le vienen unos meses donde el tratamiento es muy duro y tiene que ser constante. Entonces, como tenemos que mantener la burbuja, lamentablemente ella no nos puede acompañar”, aseguró.

La buena noticia para todos los fanáticos de la presentadora es que su salida no será definitiva, sino que tendrá algunas apariciones esporádicas. “Obviamente, la salud siempre va a estar por delante de cualquier proyecto, pero para nosotros ella es parte de la familia y lo que queremos es que se pueda recuperar. Ella no va a estar en esta temporada… no va a estar todo el tiempo, nos va a acompañar, va a sorprender en algunos momentos, y quien va a asumir su rol es Gabriela Tafur, una chica muy talentosa, bonita y con muchas ganas”, explicó para el portal Pulzo.

Recordemos que el año pasado, Daniella Álvarez sufrió una amputación de una de sus piernas debido a una isquemia. La exreina está en constantes terapias y tratamientos para recuperar 100% el movimiento de su otra extremidad.