Murió Abel Rodríguez, protagonista de La viuda de la mafia

El actor cubano Abel Rodríguez, quien estuvo en Colombia protagonizando la novela La viuda de la mafia y luego se radicó en el país por unos años, murió este viernes en un hospital de Miami, a sus 50 años. Al parecer el actor, que estaba trabajando en Telemundo en el área de escenografía, tuvo quebrantos de salud que lo llevaron a ser hospitalizado por aparente un ataque cardíaco, sin embargo, su situación derivó en un coma y luego se estableció que habría sufrido una embolia pulmonar.

Abel, que estaba residenciado en Miami, junto a su esposa, la actriz colombiana Anna López, con quien llevaba 11 años de relación y tenían un hijo de 9, combinó en los últimos años, la actuación con el trabajo detrás de cámaras, así como labores de pintura y ornato de casas en La Florida. Tenía otra hija mayor llamada Paula, fruto de una anterior relación con la también actriz Edith Massola. Paula escribió este emotivo mensaje despidiendo a su padre.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo q usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar. Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”.

Los últimos trabajos como actor de Rodríguez, de 50 años, fueron al lado de su paisano Lilo Vilaplana en las películas Plantados y El Caballo, esta última se estrenó recientemente.

