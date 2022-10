Nacho: estatura, edad, dónde vive y cómo se llama el entrenador de ‘La Voz Senior’

Nacho, el cantante venezolano, es recordado por ser uno de los vocalistas del dúo musical de pop latino, merengue y reguetón, Chino y Nacho, integrado también por Jesús Alberto Miranda, más conocido como Chyno. La agrupación permaneció junta durante 10 años, del 2007 al 2017. Dentro de sus canciones más exitosas se encuentran, Mi niña bonita, Tu angelito, Lo que no sabes tú, Andas en mi cabeza, Me voy enamorando, Se apagó la llama, entre otras.

¿Qué estudió Nacho?

El artista, nacido en Lechería, Anzoátegui (Venezuela), realizó sus estudios secundarios en la U.E.P María Auxiliadora. Al terminar, comenzó a estudiar Comunicación Social, pero, dos años más tarde, prefirió el Derecho, carrera que tampoco cumplió sus expectativas, así que, más adelante, optó por iniciar Ingeniería Electrónica, pero tampoco la terminó. Su verdadera pasión era la música.

Desde que era un adolescente comenzó a ser parte de grupos musicales, entre ellos, Calle ciega, antes de crear, con su amigo Chyno la agrupación que los llevó a la fama y con la que obtuvieron varios reconocimientos, entre ellos, un Grammy Latino, un Premio Lo Nuestro. También fueron nominados en 9 oportunidades a los Premios Billboard Latinos.

En el 2017, Chino y Nacho, anunciaron una pausa como dúo, pues ambos tenían en ese momento “visiones diferentes”. Más adelante, el entrenador de La Voz Senior decidió retomar la música, pero, esa vez, como solista.

¿Cuántos años tiene Nacho y cómo es su verdadero nombre?

El artista es conocido en el mundo artístico como Nacho, pero, su nombre real es Miguel Ignacio Mendoza Donatti. Nació el 22 de agosto de 1983 y, actualmente, tiene 39 años. Sostiene una relación con Melany Mille, la madre de Mya, su hija menor. Además, también es padre de cuatro varones.

¿Dónde vive Nacho de ‘La Voz Senior’?

Aunque el cantante es originario de Venezuela, en febrero del 2019 recibió la nacionalidad colombiana, el país que le ha abierto las puertas para seguir desarrollando su carrera musical. Durante los últimos meses ha residido en el país, sobre todo, por las grabaciones de La Voz Kids y La Voz Senior. “Estuve en Colombia hace mucho durante un mes, pero en circunstancias complicadas, con papeles y asuntos políticos que me agobiaban en ese entonces y que gracias a Dios ya no existen en mi vida. Por eso digo que esta es mi primera vez en Colombia y he estado seriamente pensando en radicarme con mi familia acá”, dijo hace poco en diálogo con Vea.

También, el artista tiene su lujosa residencia en Maracay, Venezuela, su país natal. La propiedad lleva por nombre ‘Agua santa’, y cuenta con amplias zonas verdes.

¿Cuánto mide Nacho?

Una de las curiosidades más buscadas por los seguidores del artista, se encuentra su estatura. Según ha dicho en varias oportunidades, cuando estaba pequeño era siempre “el más bajito de todos sus amigos”. De acuerdo con la información suministrada por varios portales de internet, el artista venezolano mide 1,65 metros.

