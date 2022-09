“Ni modo de andarlo cuidando”: Doña Cuquita sobre infidelidad de Vicente Fernández

Vicente Fernández conmocionó a todos los amantes de la música alrededor del mundo con su partida, el 12 de diciembre del 2021, a los 81 años, luego de permanecer más de 100 días hospitalizado, después sufrir una caída en su rancho ´Los tres potrillos´, ubicado en Guadalajara.

Muchos de sus seguidores reviven la vida del ídolo mexicano gracias a El rey, Vicente Fernández , producción de Caracol Televisión y Netflix. La vida del ídolo mexicano, su infancia, sus principios en la música y su vida privada han sido siempre temas de interés y también de polémica.

‘Cuquita’, esposa de Vicente Fernández recordó las infidelidades del cantante

María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como ‘ Cuquita ’, se casó con ‘El Charro de Huentitán’ el 27 de diciembre de 1963. La pareja se conoció en Huentitán, cuando ella tenía solo 17 años. El músico le declaró su amor con una flor, que le entregó en el atrio de la iglesia. María del Refugio lo acompañó hasta el día de su muerte, y juntos dieron vida a ‘sus tres potrillos’, Vicente, Gerardo y Alejandro . Cuando era una bebita, los Fernández Abarca adoptaron a Alejandra, la menor de la dinastía, quien es hija de una hermana de Cuquita.

Recientemente, la viuda de Chente, que tiene 76 años, decidió romper su silencio y habló sobre las supuestas infidelidades del cantante. “Si él era feliz, yo soy (era) feliz también con él”, respondió cuando le preguntaron, en una entrevista de La periodista Nelssie Carrillo para YouTube, si su esposo era de “ojo alegre”.

Aunque no mencionó a ninguna mujer o escándalo en particular, confesó que nunca sintió celos por las mujeres con las que su esposo trabajaba, pues sus actos nunca afectaron directamente a su familia. Desde el principio supo establecer los límites que le permitieron tener un matrimonio durante más de cinco décadas. “Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga”.