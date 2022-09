Nicky Jam aclara que está soltero: “Besar a una mujer no significa nada”

El reguetonero Nicky Jam tiene nuevas noticias sobre su vida amorosa, de la cual, en más de una ocasión, ha hablado sin tapujos. Hace unos días, el artista compartió algunas fotos besando a una misteriosa mujer y avivó los rumores del posible fin de su soltería.

Su último romance lo vivió con la venezolana Génesis Aleska . El músico y la modelo estaban saliendo desde septiembre del año pasado y no escondían sus demostraciones de amor. Su relación iba tan bien, que como obsequio de Navidad, el cantante le regaló a su pareja un costoso Lamborghini huracán de color rosa. Pero su relación sólo duró 7 meses.

Nicky Jam no tiene nueva novia, sigue soltero

Después de compartir las fotos donde aparece besando a una mujer, de quien se conoce su identidad, el cantante, de 41 años, habló sobre el tema en un corto video, que también subió a sus redes sociales, donde tiene 43.5 millones de seguidores. Con el humor que lo característica, primero compartió un fragmento de una entrevista que hizo Luis Miguel hace varios años.

“En este momento estoy soltero, en este momento no tengo ninguna relación, no hay novia y no tengo ningún compromiso con nadie y la vida es sensacional”, dice ‘El Sol de México’, frase con la que su colega parece identificarse. Después, en otro video, aclaró su verdadera situación sentimental. “Óyeme, estoy soltero, porque yo bese una mujer no significa nada, las beso a todas”, finalizó.