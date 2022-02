“No estoy viendo por este ojo”: Carla Giraldo y la fuerte lesión ocular que sufrió

Carla Giraldo es una reconocida actriz colombiana que se ha destacado por sus papeles en varias producciones colombianas, entre ellas, Me llaman Lolita, Francisco el matemático, Pobre Pablo, Verano en Venecia, entre otras. El año pasado, su nombre fue protagonista en los titulares de los medios de comunicación debido a su polémica participación en MasterChef Celebrity, reality donde resultó ganadora.

Te puede interesar: ¿Qué pasa con la comida que sobra en MasterChef Celebrity? Descúbrelo aquí

¿Qué le pasó a Carla Giraldo en su ojo derecho?

Recientemente, preocupó a sus seguidores al revelar que no podía ver por un ojo. La noticia la dio a conocer a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. “No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99% de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, aseguró. La actriz no dio más detalles de cómo fue la lesión ocular que sufrió y que le impide realizar ciertas actividades. Esa sería la razón por la cual, después de MasterChef Celebrity, la actriz se habría alejado un poco de las pantallas, para dedicarse a su recuperación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: ¿Por qué dicen que el chef Jorge Rausch no estará en ‘MasterChef Celebrity 2022?

Esto opina Carla Giraldo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity

En los próximos días se estrena la nueva temporada de MasterChef Celebrity por el canal RCN. A través de redes sociales se confirmaron cuáles son los 22 participantes que lucharán por ganarse el título a mejores cocineros del país. Como Carla Giraldo fue la ganadora de la temporada pasada, sus seguidores le preguntaron quiénes eran sus competidores favoritos de esta nueva entrega. La actriz respondió que por el momento no le hace barra a ninguno pues no los conoce bien.

Recordemos que su presencia en el reality culinario fue muy comentada por los televidentes y usuarios en redes sociales, pues cada fin de semana, la actriz sorprendía con alguna polémica que involucraba a sus amigas Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, y la comediante Liss Pereira.