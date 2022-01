¿Por qué dicen que el chef Jorge Rausch no estará en ‘MasterChef Celebrity 2022?

Hace pocos días, el canal RCN anunció que la nueva temporada de MasterChef Celebrity ya se encuentra en grabaciones y, por ende, se conocieron cuáles son los 22 participantes que se enfrentarán en la cocina más famosa para luchar por el premio mayor.

El anuncio fue hecho a través de una foto donde aparecen todos los concursantes con sus respectivos delantales, junto a los jurados y a la presentadora Claudia Bahamón. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas. En la imagen, aparecen los chefs Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, pero no está Jorge Rausch.

Esta es la verdadera razón de la ausencia de Jorge Rausch en la foto promocional de MasterChef Celebrity

La ausencia del reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity en dicha imagen que fue captada en Barú, no se dio precisamente porque no vaya a ser parte de esta temporada del reality culinario, sino “porque no alcanzó a llegar a la foto”, aseguró el portal de noticias Pulzo.

Luego de esas especulaciones, fue el mismo Jorge Rausch quien confirmó su presencia en la nueva entrega de MasterChef, con una foto donde aparece junto a sus otros dos compañeros jurados y la presentadora Claudia Bahamón. “Acá vamos de vuelta con @masterchefcelebrityco Con mi gente favorita del mundo mundial, mi familia @claudiabahamon @nicodezubiria @chriscarpentier. Lo mejor de todo es poder verlos todos los días. Los quiero mucho. Vamos con toda”.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta del estreno de MasterChef Celebrity. Algunos de sus participantes han estado mostrando a través de sus historias de Instagram, detrás de cámaras de las grabaciones.

