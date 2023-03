“No fue actuado”: Elianis Garrido habló de su desmayo en ‘Lo sé todo Colombia’

El pasado jueves 16 de marzo, Elianis Garrido, presentadora de Lo sé todo Colombia, del Canal 1, sufrió un desmayo en plena transmisión en vivo. En las imágenes se observa el momento cuando la barranquillera estaba junto a su compañero Ariel Osorio y, de un momento a otro, comienza a toser. Poco a poco se fue dando la vuelta de la silla hasta que, al tratar de levantarse, se desmayó.

Inmediatamente, el programa tuvo que enviar un corte de comerciales mientras la auxiliaban. El video completo quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del canal de televisión.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido?

Elianis fue llevada a un centro asistencial donde fue valorada por los especialistas. De acuerdo con lo que se conoció, la presentadora venía con una fuerte gripa desde hace varios días que, finalmente, terminó afectándola de manera preocupante.

Después de algunos días de ausencia, esta tarde, la también actriz regresó al programa para seguir presentando junto con sus compañeros Ariel Osorio y Mafe Romero, las noticias del entretenimiento.

¿Por qué Elianis Garrido se desmayó en pleno ‘set’ de grabación?

En la más reciente emisión del programa, Elianis reapareció contando qué fue lo que realmente le sucedió. “Yo nunca he tenido un episodio asmático, no sé cómo se siente y, desde mi ignorancia, tuve mucho miedo y pánico, porque yo tuve una situación en el mes de noviembre y pensé que se me estaba repitiendo”, señaló.

La actriz de Sin senos sí hay paraíso relató qué pensó segundo antes de su desmayo y cómo fue que ocurrieron las cosas. Todo surgió porque le dio un ataque de tos que le cerró la tráquea. “Yo me salgo de la cámara fue precisamente para eso, yo dije ‘me va a dar un ataque de tos, me voy a salir a toser’, eso es lo que yo pensaba, pero cuando yo me iba a levantar de la silla, siento como tú te metes a la piscina y te arde porque se te entra el agua por la nariz. Sentí un ardor hasta arriba y fue como si me bajaran un switche y vi todo negro. Realmente mi cuerpo no me respondió y por eso se me dobla el tobillo y me caigo. Pierdo el conocimiento y lo que me pasó fue que se me cerró la tráquea y no podía respirar y cuando luego regreso veo a mis compañeros gritando y ya no estábamos al aire”, aseguró.

Sobre ese preocupante episodio, en redes sociales surgieron múltiples comentarios. Algunos cibernautas aseguraron que Elianis podría estar embarazada, mientras que otros, llegaron a pensar que se trataba de un show. “Yo dije, ‘me voy a infartar’. Mucho cuidado… Yo lo que pienso es en mi abuela, yo jamás en mi vida me atrevería a jugar con la salud porque respeto, valoro y amo mi familia… No fue actuado, ante los ojos de Dios, no”.