La vez que Hugo Patiño, humorista de ‘Sábados Felices’, se salvó de la muerte

Hugo Patiño, conocido artísticamente como ‘El príncipe de Marulanda’, es un legendario humorista del país, que se dio a conocer hace cincuenta años por su participación en Sábados Felices, convirtiéndose en uno de los cómicos más emblemáticos y queridos por los colombianos.

Te puede interesar: Hugo Patiño: edad, esposa, hijos y más datos del humorista de ‘Sábados Felices’

¿Qué le pasó a Hugo Patiño?

El nacido en Marulanda, Caldas, ha logrado hacer reír a múltiples generaciones con su particular humor y su gran talento. Actualmente, tiene 93 años y, aunque goza de muy buena salud, hace unos años estuvo a punto de perder la vida.

Más historias de vida Foto: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: sus cicatrices por un atentado La presentadora de ‘Noticias Caracol’ mostró en sus redes sociales las cicatrices que quedaron en su cuerpo luego de vivir un atentado en Medellín: “violencia absurda”, dijo. Leer aquí: Foto: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: sus cicatrices por un atentado Oscuro momento de Ed Sheeran: cáncer, muerte y depresión: “sentí que me ahogaba” El cantante estrenará su nuevo álbum ‘Substract’, que está inspirado en los episodios más difíciles de su vida: el tumor de su esposa cuando estaba embarazada, la muerte de su mejor amigo y las acusaciones de plagio. Leer aquí: Oscuro momento de Ed Sheeran: cáncer, muerte y depresión: “sentí que me ahogaba”

Todo surgió cuando presentó un fuerte dolor en su abdomen, razón por la que acudió al hospital. Allí, le descartaron que se tratara de una apendicitis pues él ya había sido operado de eso. Inmediatamente, el cuerpo médico le pidió avisarle a sus familiares que tenía que entrar al quirófano de urgencia, pues lo que tenía era muy grave. “Me dicen: ‘¿Con quién vino?’, y yo: ‘Vine en mi carro’. ‘Llame a la casa para que le traigan útiles de aseo, pijama, porque a usted hay que operarlo ya”, recordó el humorista en el 2020, durante un homenaje que le realizó el programa Día a Día, de Caracol Televisión.

Trombosis mesentérica, la enfermedad que sufrió Hugo Patiño

El artista reveló que su fuerte dolor se trató de una trombosis mesentérica, “un coágulo de sangre en una o más de las venas mayores que drenan sangre desde el intestino”, según el portal Medlineplus. “Enseguida, me operaron. Es como un infarto al intestino, de 100 se salva uno, y yo fui el uno. […] No le llega sangre y la persona se muere. Los médicos le dicen cementérica”, afirmó.

Su estado de salud era tan delicado que los médicos no daban esperanzas, para ellos, las posibilidades de vivir eran casi nulas, por eso, le pidieron a sus familiares estar preparados. “En el Hospital Militar les dijeron: ‘Preparen el sepelio, de eso no se salva nadie’”, dijo.

Enseguida, aseguró que, gracias a Dios, quien por medio del Padre Chucho, le salvó la vida por medio de un milagro: “yo estaba en cuidados intensivos, no dejaban entrar a nadie, pero al padre lo dejaron. Yo parecía un astronauta, con mangueras por todas partes, y llegó el padre y me impuso la mano —hay dos curas que hacen eso porque Dios les dio el poder; son ángeles que Dios mandó a la tierra a sanar a los enfermos—. Él ya había hablado con los médicos, y le habían dicho: ‘No, padre, de eso no se salva nadie’. Pero él les respondió: ‘Él se salva. Mi compadre sale de esta’”, relató.