El éxito que tuvo Betty, la fea hizo que todo su elenco fuera también reconocido dentro y fuera de Colombia. Incluso, después de 20 años de haber sido emitida sigue siendo todo un hit. Desde ese entonces, muchos de sus actores principales impulsaron sus carreras.

Yo soy Betty, la fea ha sido transmitida en 180 países, también ha sido doblaba a más de 20 idiomas y adaptada por lo menos unas 28 veces. Por esa razón, ha sido considerada la telenovela más vista en toda la historia de la televisión y ha sido todo un fenómeno.

Betty defiende a las del 'Cuartel' | Yo soy Betty, la fea

Aunque los actores que le dieron vida a sus personajes han logrado fama y reconocimiento por la producción y han recordado con nostalgia, cariño y mucha emoción esa experiencia, algunos de ellos ya están cansados que después de tanto tiempo aún los llamen como en la telenovela. Tal es el caso de la actriz Martha Isabel Bolaños quien interpretó a ‘La Pupuchurra’. En su caso, aseguró en una entrevista con Las dos Orillas que no tolera más que la comparen con su personaje. “Betty, la fea me sigue abriendo puertas, amo el personaje. No quiero que la gente me malinterpreta… No me gusta que me digan así. Jenny ya fue, me encasilla en una clase de personajes que yo ya no quiero hacer. Yo soy una actriz, yo no soy eso. Yo sé que la gente me lo dice con cariño pero yo les estoy pidiendo el favor con sentido común, porque no falta el que me insulta, que quiero que me llamen por mi nombre”, expresó.

"Estoy mamada de que me digan la pupuchurra": Martha Isabel Bolaños

Por su parte, Lorna Cepeda, quien le dio vida a Patricia Fernández mejor conocida como ‘La Peliteñida’, subió un video a su cuenta de Instagram hablando de su personaje y de cómo se ha sentido encasillada durante tantos años. “Últimamente me han metido en un prototipo de mujer rubia, que se la pasa arreglándose todo el día, que es superficial, poco inteligente, que todo lo consigue fácil… y noooo, para nada. Yo soy una mujer empresaria, trabajadora, madre de tres hijos que salgo adelante”, dijo la famosa actriz que mostró su molestia por ser comparada con ‘La Peliteñida’, personaje cn el que indiscutiblemente está muy agradecida.

