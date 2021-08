“Tuvimos un romance”: actriz de ‘Betty, la fea’ y Fernando Gaitán fueron pareja

El actor Jorge Enrique Abello reunió a algunas de sus compañeras de la exitosa telenovela Betty, la fea para hablar, por medio de un live en Instagram, sobre sus vidas y sus carreras. Entre ellas estaban Aura María, Mariana, Sandra ‘la jirafa’, Bertha y Sofía, interpretadas por las actrices Estefanía Gómez, María Eugenia Arboleda, Marcela Posada, Luces Velásquez y Paula Peña.

Te puede interesar: Andrea Valdiri, Jessi Uribe y otras tendencias del entretenimiento en Vea

Entre varios temas que tocaron, Jorge Enrique Abello, quien le dio vida a Armando Mendoza, mencionó a Fernando Gaitán. Marcela Posada, recordada como ‘la jirafa’, lo definió como su ‘traga eterna’ y María Eugenia agregó: “el amor de Marcela, me acuerdo”. Fue así como la actriz confesó que tuvo un romance con el director de la producción. “Él y yo tuvimos un romance, ustedes lo saben. Tuvimos una relación de 8 meses”, contó.

Puedes leer: Fotos: ¡Irreconocible! Así lucía Diego Camargo de ‘MasterChef’, con 130 kilos

Muchos de los usuarios que estaban conectados viendo la transmisión quedaron completamente sorprendidos, al igual que Jorge Enrique, quien a pesar de haber hecho parte del elenco y ser uno de los mejores amigos de Gaitán, no tenía conocimiento de esa historia, que para la mayoría de televidentes y personas del medio de la farándula fue un secreto.

“Yo no sabía. Yo te quiero contar una cosa. Yo era uno de los mejores amigos de Fernando pero había muchas cosas que él no me contaba porque yo lo regañaba mucho”, dijo el actor. Fue tal la sorpresa, que insistió diciéndole: “tú tuviste algo con Fernando?”. La actriz reveló que fue al inicio de la telenovela cuando comenzaron a salir.

Te puede interesar: Video: ¡Qué voz! El talento de Amparo Grisales, ‘la Diva colombiana’

“Al inicio de la novela. Lo que pasa es que yo soy una bola y él era de trasnochar. A él le gustaba tomar y a mí no, entonces eso no prosperó”, añadió Marcela, mientras las otras actrices afirmaron que ellas sí supieron de ese romance.

El motivo por el cual no funcionó la relación, según ella, fue porque había muchas mujeres detrás de él. “Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él Yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó, pero seguimos siendo amigos”, puntualizó.