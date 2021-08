“No me termino de amar”. El actor Roberto Manrique confiesa que es gay.

El actor Roberto Manrique, a quien hemos visto en producciones como Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, conmocionó las redes sociales con una confesión por medio de un video de casi nueve minutos en el que habla por primera vez abiertamente al público de su sexualidad. En el video revela que contar que es homosexual ‘no lo consideraba relevante’, destacando la importancia de ‘otros aspectos’ de su ser, y continúa comentando que ‘venía de unas semanas extrañas’ y en medio de un proceso de meditación logró ir a la raíz de lo que sentía, en sus palabras: “Me di cuenta de que no me termino de amar”, y afirma que identificó una ‘culpa’.

Tras ese autoanálisis dice que otro día en medio de sus rutinas de ejercicio llegó una especie de revelación que lo hizo entender un poco más este proceso de aceptación, y cuenta: “Robertito se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, en donde llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres y que sentía, desde que tengo memoria, que en mi había algo que estaba mal”. Luego se formula la pregunta ‘¿Cómo no voy a sentir en mi algo de culpa por ser quién soy?’. Así que decidió dar un paso con miras a su bienestar personal, manifestando que su confesión en redes, aunque necesaria, no es una ‘Salida del closet’, ya que todos sus seres queridos y cercanos, como sus familiares, amigos y circulo laboral, hace mucho tiempo saben de su orientación sexual. (Video abajo)

En medio del video confiesa que tiene una relación sentimental sólida y estable con otro hombre hace siete años y se confiesa ‘enamoradísimo’ de su novio, un hombre al que define como ‘maravilloso’. Finalmente deja el que para él es la razón y el mensaje principal de su video: “No tienes de qué sentirte culpable, esa es la base de mi mensaje. Soltemos la culpa, no hay por qué… Tendemos a vivir en sociedades que nos hacen sentir culpables por todo a cada rato, las religiones y muchos motivos tienden a hacernos sentir que nacimos mal, que nacimos con motivos de los cuales tenemos que arrepentirnos y no puede ser porque somos seres perfectos, maravillosos y llenos de amor”. Si quieres ver el video completo dale play al siguiente enlace:

